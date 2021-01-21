Yahyalı Belediyesi’nden yaban hayatına yem desteği

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde, belediye tarafından kış şartlarında yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün de katıldığı yemleme çalışmaları yaban hayatının yoğun olduğu Aladağlar Milli Parkı’nda gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Belediye olarak kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıyoruz. Peygamber Efendimiz; “Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin.” buyurmuş. Bizde bunu kendimize rehber edinerek, ekibimizle birlikte buraya geldik. Belediye belirli periyotlarda doğaya yem bırakıyoruz. Buradan insanlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Biz belediye olarak doğaya düzenli yem bırakıyoruz ama Allah Rızasını arayan insanlarımızda zaman zaman buraya gelerek hayvanlar için yem bıraksınlar. Onlar bizim doğadaki dostlarımız. Bu bölge Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. Kışı başka, yazı başka bir güzel. Ama bu güzellik yaban hayatıyla başka bir güzel. Geyik, Dağ Keçesi, Vaşak, Keklik, v.b gibi birçok tür hayvan burada yaşıyor. Onları korumak ve kollamak bizlerin görevi. Ben özverili çalışmalarından dolayı ekibime yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

