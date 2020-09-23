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Yahyalı’da Online Bilgi Yarışmasının Ödülleri Dağıtıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.09.2020 11:28 | Son Güncelleme

Yahyalı Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat faaliyetleri kapsamında pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri dağıtıldı.Yahyalı Belediyesi bahçesinde sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınarak düzenlenen ödül töreninde, Lise ve Ortaokul kategorilerinde 70 ve üzeri puan alan 60 öğrenciye ödül verildi.Koronavirüs salgını nedeniyle sadece öğrencilerin katıldığı törende açılış konuşmasını yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Bilgi yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum.

Yahyalı’da Online Bilgi Yarışmasının Ödülleri Dağıtıldı

Yahyalı Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat faaliyetleri kapsamında pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri dağıtıldı.
Yahyalı Belediyesi bahçesinde sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınarak düzenlenen ödül töreninde, Lise ve Ortaokul kategorilerinde 70 ve üzeri puan alan 60 öğrenciye ödül verildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle sadece öğrencilerin katıldığı törende açılış konuşmasını yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Bilgi yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Kayseri’de bir büyüğüm, “Yolu, kaldırımı, imarı, parkı, bahçeyi herkes yapar. Sizi farklı kılan gönüllere giden yollar yapmaktır. Portföyünüzde geleceğimiz, gençlerimiz ve çocuklarımız olmalı ” demişti. Bunu hiçbir zaman unutmadım, unutmayacağım. Bilgi yarışmamızda Siyer ve İslam Tarihi ile alakalı çok güzel dersler verildi. Öğrencilerimize güzel öğütler alacağı dersler yapıldı. Sorularda bu derslerden soruldu. Bununla ilgili çalışmalar yapan herkese teşekkür ediyorum. İstikbalimizin çok çok önemli olduğunu bildiğimiz için çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yapmaya çalışıyoruz. Onları doğru adımlarla motive etmeye, teşvik etmenin gayreti içindeyiz. Bunu da çok önemsiyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Yahyalı’yı gerek yurt içinde gerekse yurt dışında “Evliyalar Diyarı” olarak bilirler. Güzel insanları yaşadığı yer olarak bilirler. Biz bunu korumak zorundayız. Her yaz mevsiminde belediye olarak öğrencilerimiz için çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu senede Pandemi nedeniyle online bilgi yarışması düzenlemeyi uygun bulduk. Yarışmamızda başarı gösteren öğrencilerimize elektrikli scooter, dağ bisikleti, bisiklet, akıllı kol saati, yemek kartları ve futbol topları dağıtacağız. 220 öğrencimiz yarışmaya katıldı. 60 öğrencimiz dereceye girdi. Sizlere olan ilgimiz ve alakamız her zaman devam edecek. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı 3 tarafı denizlerle 4 tarafı düşmanlarla çevrili olan ülkemizi geleceğe sağlam adımlarla taşımak için bunun şart olduğunu düşünüyorum. Yarışmaya katılan yavrularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim yollarını açık etsin.” diye konuştu.
Yarışmada Lise ve Ortaokul kategorilerinde 1’inci olan öğrencilere Elektrikli Scooter, 2’inci olan öğrencilere Dağ Bisikleti, 3’üncü olanlara ise bisiklet hediye edildi. Yarışmada dereye giren diğer öğrencilere ise sıralamalarına göre akıllı kol saati, yemek kartı ve futbol topu hediye edildi.

Yahyalı’da Online Bilgi Yarışmasının Ödülleri Dağıtıldı

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