YEMEK

Yakacak olarak kullanılan fındık kabuğundan çay yaptı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.08.2019 14:06 | Son Güncelleme

Düzce'de bir fındık üreticisinin, içi alındıktan sonra atılan fındık kabuklarının yeniden kullanılması için yaptığı arayışlar sonuç verdi. Mesire alanı işletmecisi Yusuf Yıldız, kışlık yakacak olarak kullanılan fındık kabuğundan çay yaparak misafirlerine ve müşterilerine ikram etmeye başladı.

Yakacak olarak kullanılan fındık kabuğundan çay yaptı

Düzce'de yaşayan Yusuf Yıldız, fındığın toplanıp içinin çıkarılmasının ardından kışlık yakacak olarak kullanılmasına gönlü el veremeyince arayış içine girdi. Fındık kabuklarıyla ilgili birçok farklı proje üreten Yusuf Yıldız, arayışları sonunda çay yaparak demleyince fındık kabuğu çayı ortaya çıktı.

AW786909_02

Fındık aromalı tadıyla ıhlamuru andıran çayı misafirlerine ikram eden Yıldız, yaptığı ürünün geliştirilerek ülke geneline yayılması için ise Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile iş birliği yapmaya başladı. Ayrıca fındık kabuğu çayı ile ilgili olarak içindeki besin değerlerinin belirlenebilmesi için laboratuvarda araştırma yapılmasını da istedi.

AW786909_03

Yusuf Yıldız 11 yıldır organik tarım ile uğraştığını ve fındık kabuğunu atmak yerine değerlendirmek istediğini söyleyerek, "11 yıl önce organik fındık üretimine başladım. Bu yaprakları ve kabuğu neden yakılsın diye düşündüğüm zaman, kendi kafamda bir tasarı yaptım ve sabaha kadar düşünerek fındık kabuğunu ısıttım. Isıttıktan sonra demlemek aklıma geldi. Demledim ve çay rengi geldi. Bu sefer içtim ve çok güzel oldu. İçtikten sonra beni rahatlattı. Neden fındık kabuğundan çay olmasın diye düşündüm ve demlemeye başladım. Gelen konuklara ikram etmeye başladım. Çaydan konuklarım da tadıyorlar. Bundan sonraki süreç laboratuvar aşaması, bunun öğütülüp normal çay şeklinde getirilip neden demlik olarak içilmesin? İçilmemesi için de bir sebep yok. Biz bunları atıyoruz. Atmamıza gerek yok. Doğadan gelenle yaşamamız lazım. Fındık kabuğunun çay olacağını düşündüğüm için bu çayı buldum” dedi.

AW786909_05

Fındık kabuğu çayını işletmesine gelen misafirlerine ikram eden Yıldız, çayın tadı ile ilgili olarak vatandaşların tepkisini de ölçüyor.

AW786909_06

Çaydan içen Elif Alkanat, fındık kabuğu çayının içilebilir tatta olduğunu ifade ederek, "Önce fındık kabuğunun kokusu geldi burnuma. İçtikten sonra dilimde kokuyu anımsadım, kokuyu ikinci içişime daha iyi anladım. Kesinlikle mükemmel bir çay olmuş. Daha önce düşünülmemesi ilginç. Fındık kabuğu çayı, bence ilginç ve güzel, yayılabilir” dedi.

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın?
Buzdolabında saklamanız ve saklamamanız gereken yiyeceklerBuzdolabında saklamanız ve saklamamanız gereken yiyecekler
Develi'de geleneksel usullerle kışlık salça yapımı başladıDeveli'de geleneksel usullerle kışlık salça yapımı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fındık çayı çay çeşitleri

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı

Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı

40 derece sıcakta! Görüntüler herkesi büyülüyor

40 derece sıcakta! Görüntüler herkesi büyülüyor

Ağız kokusundan kabızlığa kadar şifa oluyor

Ağız kokusundan kabızlığa kadar şifa oluyor

Sigaranın akciğerde bıraktığı hasarı en aza indiriyor

Sigaranın akciğerde bıraktığı hasarı en aza indiriyor

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz

Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buzdolabında saklamanız ve saklamamanız gereken yiyecekler

Buzdolabında saklamanız ve saklamamanız gereken yiyecekler

Develi'de geleneksel usullerle kışlık salça yapımı başladı

Develi'de geleneksel usullerle kışlık salça yapımı başladı

Yanlış diyetler sağlığı tehdit ediyor

Yanlış diyetler sağlığı tehdit ediyor

Stres ve kaygıyı azaltıp enerjiyi yükselten besinler

Her gün bir avuç yemek bakın neye iyi geliyor

Günde bir bardak şalgam gribi önleyebilir

Sigaranın akciğerde bıraktığı hasarı en aza indiriyor

Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı

Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.