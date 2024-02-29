YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Yakınlarıyla tartışan şahıs dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Yakınlarıyla tartışan şahıs dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA İHA
29.02.2024 07:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da apartman içerisinde yakınlarıyla tartışan şahıs, etrafa rastgele ateş açtı.

Yakınlarıyla tartışan şahıs dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Apartmanda yaşanan gürültü sebebiyle olaya bakmak için kapıya çıkan kişiler silahtan çıkan saçmalara maruz kalırken, olay sonucu bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak üzerinde bir apartmanda ismi öğrenilemeyen şahıs ile yakınları arasında tartışma çıktı. Apartman içerisinde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gürültüye bakmak için kapıya çıkan Seyfettin Horoz (61) ve D.A. (27) ile ismi öğrenilemeyen iki kişi daha rastgele açılan ateş sonrası yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Seyfettin Horoz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürürken, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen bir şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa OSB’deki İpek kağıt fabrikasında yangınManisa OSB’deki İpek kağıt fabrikasında yangın
Fethiye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldüFethiye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Çorum’da trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 349 bin 918 lira ceza uygulandıÇorum’da trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 349 bin 918 lira ceza uygulandı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 29 Şubat Perşembe

İmsak
05:49
Sabah
07:14
Öğle
13:02
İkindi
16:08
Akşam
18:41
Yatsı
20:00

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Perşembe

Ceyda eczanesi
Ihsangazi
İğdir eczanesi
Arac
İnebolu eczanesi
Inebolu
Abana eczanesi
Abana
Deva eczanesi
Merkez
Akçaoğlu eczanesi
Arac
Çatalzeytin eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.