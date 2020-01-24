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Yakıntaş Mezarlığı Mescidi dualarla açıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 24.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi Yakıntaş Mezarlığı’na hayırsever bir aile tarafından yaptırılan mescit ve lavabolar hizmete açıldı.Yakıntaş Mezarlığı’na yapılan ibadethane ve lavabolar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, hayırsever Beykoz ailesi ve birim müdürlerinin katılımı ile açıldı.

Bafra Belediyesi Yakıntaş Mezarlığı’na hayırsever bir aile tarafından yaptırılan mescit ve lavabolar hizmete açıldı.
Yakıntaş Mezarlığı’na yapılan ibadethane ve lavabolar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, hayırsever Beykoz ailesi ve birim müdürlerinin katılımı ile açıldı. Açılışta konuşan hayırsever Cemal Beykoz, “Bize bu imkanı veren Allah’a şükürler olsun. Böyle bir hizmeti Bafra’ya kazandırmaktan mutluyuz. Bu hayrın yapılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bafra’ya, hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, “Bugün güzel bir açılışta bulunuyoruz. Yeni mezarlığın hizmete girmesiyle mescit ve lavabo ihtiyacı hasıl oldu. Mezarlığa ziyarete gelen vatandaşımızın bay-bayan mescidine ve lavabolara ihtiyacı vardı, bizler de bu çalışmayı düşünürken Cemal Beykoz ile görüşmemiz oldu. Cemal bey, ‘Ben anne ve babamın hayrı için bu güzel hizmete talibim’ dedi ve Baframıza, yeni mezarlığımıza böyle bir hizmeti kazandırmış olduk. Hayırsever ailemiz böyle güzel bir hizmete vesile olmanın mutluluğunu yaşadı. Ben huzurlarınızda kendilerine kendi adıma ve Baframız adına şükranlarımı sunuyorum. Gönlünden gelerek, başka hayırseverlerimize de örnek olacak böyle bir hizmeti ilçemize kazandırdığı için Allah kendilerinden razı olsun. Geçmişlerine rahmet, yaşayan aile fertlerine sağlıklı ömürler diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hamit Kılıç, hayırsever Cemal Beykoz’a günün anısına bir plaket takdim etti. Plaket takdiminin ardından ilçe Müftüsü Necmettin Kayar, duada bulundu.

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