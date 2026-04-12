'Yakışıklı mısırcı'ya dizi teklifi! "Yeraltı'nda oynayacaktım"

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Karaköy İskelesi'nde kestane ve mısır tezgahı işleten Alper Temel sosyal medyada son dönemin gözde isimlerinden biri. Turistlerin gösterdiği ilgiyle de tanınan Temel dizi teklifi açıklamasıyla gündemde.
Tezgahının önünde açıklamalarda bulunan Alper Temel "Dizi için çağırdılar. Reddetme gibi bir durum olmadı" diyerek teklifi reddettiği iddialarını yalanladı.
Dizi ekibiyle görüştüğünü söyleyen Temel "Büyük ihtimalle Yeraltı’nda oynayacaktım" dedi.
Temel dizide neden oynamadığını "Bu dönem çok yoğundu benim için, hem orası hem burası, olmadı yapamadım. Reddetti diye bir muhabbet olmadı yani" sözleriyle açıkladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum