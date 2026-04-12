'Yakışıklı mısırcı'ya dizi teklifi! "Yeraltı'nda oynayacaktım"

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Karaköy İskelesi'nde kestane ve mısır tezgahı işleten Alper Temel sosyal medyada son dönemin gözde isimlerinden biri. Turistlerin gösterdiği ilgiyle de tanınan Temel dizi teklifi açıklamasıyla gündemde.

"YAKIŞIKLI MISIRCI"YA DİZİ TEKLİFİ

Tezgahının önünde açıklamalarda bulunan Alper Temel "Dizi için çağırdılar. Reddetme gibi bir durum olmadı" diyerek teklifi reddettiği iddialarını yalanladı.

"YERALTI'NDA OYNAYACAKTIM"

Dizi ekibiyle görüştüğünü söyleyen Temel "Büyük ihtimalle Yeraltı’nda oynayacaktım" dedi.

DİZİDE NEDEN OYNAMADI?

Temel dizide neden oynamadığını "Bu dönem çok yoğundu benim için, hem orası hem burası, olmadı yapamadım. Reddetti diye bir muhabbet olmadı yani" sözleriyle açıkladı.