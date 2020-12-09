Yakıt tankına düşen kedi kurtarıldı

Elazığ’da akaryakıt tankına düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Ertuğrul Sokak’ta bulunan bir apartmanın bodrumda katında bir kedi, petrol ürünü olan Fuel Oil tankına düştü. Tankın içerisinden gelen sesi duyan vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, tankın derin olmasından dolayı önce aparat ile kurtarmayı denedi. Aparatla kurtarılamaması üzerine ekipler, tankın içerisine inerek kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Petrole bulanan kedi, ekipler tarafından alınarak temizlenmek üzere Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım evine gönderildi.

