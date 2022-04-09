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Yakıtı biten motosikleti diğer bir motosikletin sürücüsü ayaklarıyla iterek götürdü

09.04.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakıtı biten motosikleti diğer bir motosikletin sürücüsü ayaklarıyla iterek götürdü

Antalya'nın Serik ilçesinde, yakıtı biten motosikletin diğer bir motosiklet sürücüsü tarafından ayakla iteklenerek götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-400 kara yolunda Manavgat'tan Serik ilçesi yönüne seyreden yakıtı bitmiş bir motosikleti diğer motosiklet sürücüsü ayaklarıyla iterek götürdü. Trafikte tehlike oluşturan bu durum, motosikletlerin arkasından gelen bir başka araçtaki kişilerce cep telefonuyla kaydedildi.

Yaşananlar nedeniyle kara yolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik

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