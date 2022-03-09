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Yakup Arslan, STM Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı oldu

09.03.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakup Arslan, STM Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı oldu

İSTANBUL (AA) - STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. AŞ Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı'na Yakup Arslan atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, atama, STM Yönetim Kurulu'nda alınan kararla yapıldı.

Yakup Arslan, son olarak Türk Hava Yolları Teknik AŞ'de İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapıyordu.

Arslan, STM'den önce raylı sistemler, yatırım finansmanı, bilişim teknolojileri ve havacılık alanında Türkiye'nin önde gelen firmalarında mühendis, orta kademe, yönetici ve üst düzey yönetici pozisyonlarında görev aldı.

Endüstri mühendisi olan Yakup Arslan, yatırım uzmanlığı, yazılım geliştirme, bilgi sistemleri, kurumsal yönetim projeleri, stratejik planlama ve yönetim, insan kaynakları alanında 23 yıllık deneyime sahip bulunuyor.

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