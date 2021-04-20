Yalan Dünya’nın Zerrin’i Derya Karadaş Netflix projesiyle dönüyor

Gülse Birsel imzalı Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Zerrin karakteriyle hafızalara kazınan Derya Karadaş, yeni bir projeyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Uzun yıllar Güldür Güldür Show ekibinde Aysel olarak izleyicilerle buluşan Derya Karadaş, son olarak Bir Başkadır adlı dizide Gülan karakterine hayat verdi. Derya Karadaş, güçlü oyunculuk performansı ile her rolünü akılda kalıcı yapma özelliği olan bir isim. Şimdi de yeni bir diziye hazırlanmakta olan oyuncu, yine Netflix projesinde yer alacak.

DERYA KARADAŞ NETFLİX DİZİSİNDE

Engin Günaydın ve Gülçin Santırcıoğlu ile birlikte Andropoz isimli yeni dizide başrolde yer alacak olan Karadaş’ın yeni rolü de çok merak ediliyor.

Derya Karadaş’ın da yer alacağı 6 bölümlük dizinin yönetmeni ise Taylan Biraderler olacak. Karakter oyunculuğunda çok iyi performanslar sergileyen Engin Günaydın ve Derya Karadaş ikilisinin yer alması diziyi öne çıkartan önemli bir detay odu.

