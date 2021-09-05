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Yalancı dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci’nin dizisi Yalancı ne zaman başlıyor?

05.09.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni sezondaki dizisi Yalancı'nın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir (Salih Bademci) akşam yemeği için bir araya geliyor. Keyifle geçen yemeğin ardından yaşananlara ise iki tarafın gözünden tanıklık ediliyor. Deniz, büyük bir travma yaşarken Mehmet Emir, güzel bir gece geçirdiğini iddia ediyor. Eylül ayında ekrana gelecek olan Yalancı'da Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak başrollerde oynuyor.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından birisi olan Yalancı, Show TV ekranında izleyicilerin karşısına çıkacak.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'a, İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

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Yönetmen koltuğunda usta isim Hülya Gezer'in yer aldığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi Eylül'de Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

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YALANCI DİZİSİ GENEL KONUSU

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir.
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Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

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Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir.

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İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır.

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Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

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Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.


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Burçin Terzioğlu Salih Bademci
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