MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yalancı dizisi 10. bölümüyle final yapıyor! Yalancı'nın finalinde Mehmet Emir ölüyor mu?

Yalancı dizisi 10. bölümüyle final yapıyor! Yalancı'nın finalinde Mehmet Emir ölüyor mu?

22.11.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Yalancı dizisi 10. bölümüyle final yaparak ekrana veda ediyor. Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı Yalancı'nın final bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yalancı'nın final bölüm fragmanında, polislerin Mehmet Emir'in öldürüldüğünü söylemesi izleyenleri şoke ederken Deniz, cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor.

Show TV’nin Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizisi Yalancı erken final yapıyor. Yalancı dizisi 23 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 10. bölümüyle seyirciye veda edecek.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞMİŞTİ

İngiliz yapımı Liar dizisinden uyarlanan Yalancı, ilk bölümüyle 17 Eylül Cuma akşamı izleyiciyle buluşmuştu. Ancak Show TV'nin Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Aziz'i cuma akşamlarına almasının ardından, Yalancı salı akşamları ekrana gelmeye başlamıştı. Ancak günü değişen Yalancı'nın reytinglerinde düşüş yaşanmıştı.

Yalancı (1)(17)

YALANCI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yalancı'nın ekrana gelecek 10. bölümünde Deniz, Mehmet Emir aleyhinde somut deliller ele geçirmeyi başarmıştır. Mehmet Emir ise hayatındaki her şeyi geride bırakarak yok olmayı seçmiştir.

Yalancı (4)(13)

MEHMET EMİR ÖLDÜRÜLÜYOR!

Polis her yerde Mehmet Emir’i arar ancak Mehmet Emir yakalanamaz. Mehmet Emir’in kayboluşundan bir ay sonra cesedi bulunur. Mehmet Emir öldürülmüştür ve pek çok kişinin onu öldürmek için sebebi olmasına rağmen bütün oklar katilin Deniz olduğunu işaret etmektedir.

Yalancı (3)(12)

Deniz ise Mehmet Emir’i öldürmediğini, Mehmet Emir’in kendisine tuzak kurduğunu, bu yolla kendisinden intikam aldığını iddia etmektedir.

Yalancı (5)(10)

Her şey aradan geçen bir ayda olmuştur. Deniz baş şüpheli konumundadır. Kendisini aklamak için geçen bir ayda ne olduğunu çözmek zorundadır.

Yalancı (1)(18)

Show TV’de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer’in yaptığı, senaryosunu Volkan Sümbül ve Meryem Gültabak'ın kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor. 


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER Geceye damga vuran kombin! Yalnızca gömlekle... Geceye damga vuran kombin! Yalnızca gömlekle...
Kaderimin Oyunu ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandıKaderimin Oyunu ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu Salih Bademci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle...

Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle...

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

Sararmalardan bu yöntemle kurtulabilirsiniz!

Sararmalardan bu yöntemle kurtulabilirsiniz!

Kaşlarınızı kalkık gösterecek makyaj hileleri

Kaşlarınızı kalkık gösterecek makyaj hileleri

22-28 Kasım haftalık burç yorumları

22-28 Kasım haftalık burç yorumları

Hazır olun! Fırsat kapınızı çalabilir

Hazır olun! Fırsat kapınızı çalabilir

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Kocası üstsüz fotoğraflarını çekti! Ünlü model herkesle paylaştı

Kocası üstsüz fotoğraflarını çekti! Ünlü model herkesle paylaştı

Ünlü isimden iddia: Setlerde terör estiriyorlar

Ünlü isimden iddia: Setlerde terör estiriyorlar

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.