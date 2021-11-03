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Yalancı dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Beni yenemezsin Mehmet Emir"

03.11.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Yalancı 7. bölümüyle ekrana geldi. Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı Yalancı'nın 8. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Evine yapılan saldırıyı Deniz'in gerçekleştirdiğini düşünen Mehmet Emir, Deniz'i sinir eden konuşmalarından birini daha gerçekleştiriyor. Deniz ve Görkem ise Mehmet Emir'in evine saldıran kişiyi bulmak için plan yapıyor. Mehmet Emir'in kendisine saldırdığını anlayan ve zor günler geçiren Canan ise intihara teşebbüs ediyor.

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı, 2 Kasım Cuma akşamı 7. bölümüyle ekrana geldi. Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın yer aldığı Yalancı dizisinin 9 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 8. yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı.

YALANCI'NIN YEDİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yalancı'nın ekrana gelen yedinci bölümünde Mehmet Emir'i kaçıran Deniz, planını uygulayıp onu cinsel saldırıdan tutuklatacaktı ancak Mehmet Emir, bağlandığı iplerden kurtulmayı başardı.

Yalancı (4)(12)
Deniz'i yakalayan Mehmet Emir, onu öldürmeye teşebbüs etti ancak tam o anda gelen Görkem, Deniz'i kurtardı. Deniz, Mehmet Emir'in yeni kurbanının Doruk'un öğretmeni Hilal olduğunu anladı.

Yalancı (1)(16)

Hilal için endişelenen Deniz, onu uyarmaya gitti ancak Hilal, Deniz'in söylediklerini ciddiye almadı. Mehmet Emir ise tam Deniz'e yaklaştığı gibi Hilal'e yaklaşarak onu yemeğe davet etti. Yaptığı hatadan pişman olan Murat, Deniz'e Mehmet Emir konusunda yardım etmeye devam etti.

Yalancı (2)(14)

Deniz, Murat ile birlikte bulduğu ipucunun peşinden gitti. Bir TKNA satıcısına ulaşan Murat ve Deniz, buldukları kişiden Mehmet Emir'in kurbanlarına verdiği ilacı nasıl elde ettiğini öğrendi. İkili, Mehmet Emir'i satıcı üzerinden tuzağa çekmek için harekete geçti ancak Mehmet Emir, kendisine kurulan tuzağı yine öğrenmeyi başardı. Satıcının mesajıyla Murat'ın tuzağını öğrenen Mehmet Emir, o sırada kendisini takip eden Görkem'i tuzak kurulan noktaya gönderdi. Murat ve Deniz, Mehmet Emir'in TKNA almaya gelmesini beklerken karşılarında Görkem'i görünce büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Mehmet Emir ise yine tüm planları bozarak Hilal ile buluşmaya gitti.

Yalancı (3)(11)

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Volkan Sümbül ve Meryem Gültabak kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Yalancı" yeni bölümüyle 9 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Burçin Terzioğlu Salih Bademci
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