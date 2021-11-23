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Yalancı dizisi final yaptı! Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'den veda paylaşımları

23.11.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Yalancı, bu akşam 10. ve final bölümüyle ekrana geldi. Dizinin başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci de sosyal medya hesaplarından diziye veda paylaşımları yaptı.

Yalancı dizisi final yaptı! Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'den veda paylaşımları

Show TV’nin Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizisi Yalancı erken final yapıyor. Yalancı dizisi 23 Kasım Salı akşamı final bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

TERZİOĞLU VE BADEMCİ'DEN VEDA PAYLAŞIMLARI

Dizide Mehmet Emir'i canlandıran Salih Bademci, Instagram sayfasından rol arkadaşı Burçin Terzioğlu ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımında "Tanıştığıma, çalıştığıma öyle memnunum ki" notunu yazarak Burçin Terzioğlu'nu etiketledi.

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Yalancı'nın Deniz'i Burçin Terzioğlu da başka bir kareyi "Çok sevmek canım partnerim" notuyla paylaştı.

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YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

İngiliz yapımı Liar dizisinden uyarlanan Yalancı, ilk bölümüyle 17 Eylül Cuma akşamı izleyiciyle buluşmuştu. Ancak Show TV'nin Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Aziz'i cuma akşamlarına almasının ardından, Yalancı salı akşamları ekrana gelmeye başlamıştı. Ancak günü değişen Yalancı'nın reytinglerinde düşüş yaşanmıştı.

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YALANCI FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Yalancı'nın 10. bölümünde Deniz, Mehmet Emir aleyhinde somut deliller ele geçirmeyi başarmıştır. Mehmet Emir ise hayatındaki her şeyi geride bırakarak yok olmayı seçmiştir.

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MEHMET EMİR ÖLDÜRÜLÜYOR!

Polis her yerde Mehmet Emir’i arar ancak Mehmet Emir yakalanamaz. Mehmet Emir’in kayboluşundan bir ay sonra cesedi bulunur. Mehmet Emir öldürülmüştür ve pek çok kişinin onu öldürmek için sebebi olmasına rağmen bütün oklar katilin Deniz olduğunu işaret etmektedir.

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Deniz ise Mehmet Emir’i öldürmediğini, Mehmet Emir’in kendisine tuzak kurduğunu, bu yolla kendisinden intikam aldığını iddia etmektedir.

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Her şey aradan geçen bir ayda olmuştur. Deniz baş şüpheli konumundadır. Kendisini aklamak için geçen bir ayda ne olduğunu çözmek zorundadır.

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Show TV’de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer’in yaptığı, senaryosunu Volkan Sümbül ve Meryem Gültabak'ın kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu Salih Bademci
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