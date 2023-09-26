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Yalçın Dümer'den Hülya Avşar itirafı! "Hülya soyunurdu sokağın ortasında..."

26.09.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990 yapımı 'Hasan Boğuldu' filminde Hülya Avşar ile başrol oynayan Yalçın Dümer katıldığı yayında ilginç sözlere imza attı. Şimdiki setlerdeki konfordan bahsederken Dümer "Hülya soyunurdu fon perdesini ben tutardım" dedi.

33 yıl önce beyazperdede izleyiciyle buluşan 'Hasan Boğuldu' filminde başrolü paylaşan Hülya Avşar ve Yalçın Dümer geçtiğimiz yıl birlikte poz vererek beğeni toplamıştı.

1990 yapımı olan 'Hasan Boğuldu' filminde 'Emine' ve 'Hasan' karakterlerini canlandıran ikiliden Yalçın Dümer, 2. Sayfa'ya konuk oldu.

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Dümer yayında setlerde günümüzde oldukça konforlu olan oyunculara dair konuşurken kendi yaşadıklarını da anlattı.

Ekran Alıntısı

Yalçın Dümer konuşmasında "Hülya'nın gözlerine bakamazdım, heyecanlanırdım. Hülya soyunurdu sokak ortasında fon perdesini ben tutardım. Arada gözüm kayardı" diyerek güldü.

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