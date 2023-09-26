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Acun Ilıcalı'nın serveti ne kadar? İngiliz basınında gündem oldu

26.09.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı gerek özel hayatı gerekse yaptığı işlerle gündemden düşmüyor. Bir yandan spor takımı alan bir yandan ise TV8'i devam ettiren Ilıcalı servetiyle gündemde. İngiliz basını, Hull City’nin sahibi de olan Acun Ilıcalı’nın 'serveti'ni yazdı. Basına göre Ilıcalı'nın serveti bakın ne kadar...

Gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın serveti dış basında haber oldu. TV8, TV8,5 VE EXXEN’in de sahibi olan Acun Ilıcalı 8 ülkede program yapıyor.

FLW'nin haberinde Acun Ilıcalı'nın şirketi AcunMedya'nın 2022 yılında İngiliz futbol kulübü Hull City'nin yüzde 100'ünü Mısırlı iş insanı Assem Allam'dan satın aldığı belirtildi.

Ekran Alıntısı

2022 yılında Championship ekiplerinden Hull City’i de satın alarak İngiltere’de de adınan söz ettiren Acun Ilıcalı şimdi de servetiyle gündemde.

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Haberde '54 yaşındaki Ilıcalı'nın net serveti yaklaşık 100 milyon dolar' denildi.


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Acun Ilıcalı yaşında

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