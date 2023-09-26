Acun Ilıcalı'nın serveti ne kadar? İngiliz basınında gündem oldu

Gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın serveti dış basında haber oldu. TV8, TV8,5 VE EXXEN’in de sahibi olan Acun Ilıcalı 8 ülkede program yapıyor.

FLW'nin haberinde Acun Ilıcalı'nın şirketi AcunMedya'nın 2022 yılında İngiliz futbol kulübü Hull City'nin yüzde 100'ünü Mısırlı iş insanı Assem Allam'dan satın aldığı belirtildi.

2022 yılında Championship ekiplerinden Hull City’i de satın alarak İngiltere’de de adınan söz ettiren Acun Ilıcalı şimdi de servetiyle gündemde.

Haberde '54 yaşındaki Ilıcalı'nın net serveti yaklaşık 100 milyon dolar' denildi.



