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Yalı Çapkını 14. BÖLÜM kesintisiz İZLE! Yalı Çapkını 14. BÖLÜM ÖZETİ!

23.12.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını 14. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Star Tv'nin her hafta heyecanla beklenen dizisinin başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor. Dizinin bu bölümünde yine yer yerinden oynayacak. Yalı Çapkını'nda Seyran’ın Ferit’i öpmesi Ferit’i yolundan döndürmeye yetmez. Öte yandan Halis Ağa fenalaşıp hastaneye kaldırılır...

Yalı Çapkını 14. BÖLÜM kesintisiz İZLE! Yalı Çapkını 14. BÖLÜM ÖZETİ!

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını bu akşam 14. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizide bu hafta yine nefesler kesilecek. Yalı Çapkını 14. bölüm özeti ve izleme linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

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YALI ÇAPKINI 14. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE!

YALI ÇAPKINI 14. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Seyran’ın Ferit’i öpmesi Ferit’i yolundan döndürmeye yetmez. Öte yandan Halis Ağa fenalaşıp hastaneye kaldırılır.

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Kritik durumu atlatarak eve çıkan Halis Ağa’nın da Seyran’dan bir isteği olacaktır.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

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YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yalı Çapkını'nın oyuncu kadrosunda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.

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