Yalı Çapkını 15. bölüm tek parça, İZLE kesintisiz! Star Tv Yalı Çapkını 15. bölüm ÖZETİ!

Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yalı Çapkını'nın 15. yeni bölümünü heyecanla bekleyenler yine ekran başına kilitlenecek. Kazım, Halis Ağa’nın söylediklerinden sonra Seyran’ı da alıp tüm ailesiyle Antep’e dönmekte kararlıdır ancak Ferit Seyran’ın gidişine izin vermez...

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YALI ÇAPKINI 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferit, Seyran’ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider.

Kazım, Halis Ağa’nın söylediklerinden sonra Seyran’ı da alıp tüm ailesiyle Antep’e dönmekte kararlıdır ancak Ferit Seyran’ın gidişine izin vermez.

Seyran’ı yanına alan Ferit’in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı vardır.



