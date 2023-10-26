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YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını 42. bölüm ne zaman, bu akşam mı? Star TV yayın akışı

26.10.2023 18:32 | Son Güncelleme:
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Yalı Çapkını 42. bölüm canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi geçtiğimiz hafta milli yas nedeniyle yayınlanmadı. Açıklanan son bilgiye göre dizi bu hafta iki bölüm olarak yayınlanacak. Peki, Yalı Çapkını 42. bölüm ne zaman, bu akşam mı? İşte Yalı Çapkını 42. bölüm izle ekranı ve Star TV yayın akışı

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren Yalı Çapkını'nın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin ve Cemre Gümeli'nin de kadroya dahil olmasıyla birlikte heyecanın arttığı Yalı Çapkını 42. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. İşte Yalı Çapkını 42. bölüm detayları ve Star TV yayın akışı...

YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını yeni bölümüyle her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Sevilen dizi bu akşam 42. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Yalı Çapkını Star TV'de yayınlanıyor. Dizi saat 20.00'de başlıyor. Geçtiğimiz hafta 3 gün süren milli yas nedeniyle yeni bölüm yayınlamayan Yalı Çapkını, bu hafta perşembe ve cuma günleri yeni bölümleriyle ekranda olacak.

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YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM İZLE!

Sorumsuzluklarıyla ailesini, en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine karar verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Kaya'nın Seyran'a üniversite konusunda yardım etmesi Ferit'i çok sinirlendirir ve Seyran'la olan tartışması yalıya dönünce de bitmez. Kazım Ağa çocuk kararını desteklerken; evdekiler de Seyran'ın okumasını desteklemektedir. Gülgün de kendiyle ilgili yeni kararlar alır. Sultan ise gördüklerinden sonra Dicle'yi odasına kilitler. Ferit'in kolu ile başı tekrar derttedir ve soluğu Talih'in yanında alır. Seyran, üniversiteye gitme konusundaki kararını akşam yemeğinde açıklar. Kaya'nın ise kafasında yeni planlar vardır.

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
01:00 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın

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