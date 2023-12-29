MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. YALI ÇAPKINI 52. BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını hangi kanalda, saat kaçta? Son bölüm özeti

YALI ÇAPKINI 52. BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını hangi kanalda, saat kaçta? Son bölüm özeti

29.12.2023 19:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını 52. bölüm canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu reyting rekortmeni dizi geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle reytinglerde yükselişe geçmişti. Yayınlanan fragmana göre Ferit Pelin'in dayısı Şehmuz'un karşısında sıkışır. Yalı Çapkını canlı izle ekranı sorgulanıyor. Peki, Yalı Çapkını hangi kanalda, saat kaçta? Son bölüm özeti

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren Yalı Çapkını'nın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin'in ardından Buse Buçe Kahraman, Toprak Sağlam ve Turgut Tunçalp'in de kadroya dahil olmasıyla birlikte heyecanın arttığı Yalı Çapkını, bu akşam 52. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Pelin'in Ferit'ten hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla tansiyonun bir hayli yükseldiği dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak edildi. İşte Yalı Çapkını 52. bölüm detayları ve Star TV yayın akışı...

YALI ÇAPKINI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yalı Çapkını büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Star TV'de yayınlanan dizi, cuma akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor. Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam Star TV'de olacak. Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 52. bölüm ile izleyicisiyle buluşacak.

YALI ÇAPKINI 51. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit, Kazım'ın Seyran'ı kaçırdığını öğrenince deliye dönse de evdekilere ayrılık kararının arkasında olduğunu söyler ama yine de gizlice Seyran'ın peşine düşmekte gecikmez. Pelin, Sacide'nin her şeyi anlatmasından korkmaktadır. Suna, Seyran için endişelenince evde duramaz ve Ferit'le beraber Seyran'ı bulmak için harekete geçer. Kaya, İfakat'in Suna'ya Abidin'le ilgili söylediklerini duyar. Kazım, Seyran'dan televizyona çıkıp Korhanlarla ilgili konuşmasını ister. Orhan ise Halis Ağa'yı ekarte etmek için İfakat'ten yardım ister. Ferit, Seyran'ı Kazım'dan kaçırmayı başarır ve ikisi tekrar hesaplaşırlar.

Yalı Çapkını 1

YALI ÇAPKINI 52. BÖLÜM İZLE!

Sorumsuzluklarıyla ailesini, en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine karar verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı etkileyecektir.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük skandal! Hande Erçel, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı! Suudi marka anlaşmayı sonlandırdıBüyük skandal! Hande Erçel, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı! Suudi marka anlaşmayı sonlandırdı
İstanbul'u terk edip 40 milyon TL'lik ev almıştı! İşte lüks evden karelerİstanbul'u terk edip 40 milyon TL'lik ev almıştı! İşte lüks evden kareler
Lüks yalısından paylaştı! "Yıllara meydan okuyor"Lüks yalısından paylaştı! "Yıllara meydan okuyor"
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını buse ferit
En Çok Okunan Haberler
Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma! İşte o paylaşımlar

Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma! İşte o paylaşımlar

Bir skandal daha! Üç büyük kulübün muhabiri görevden alındı

Bir skandal daha! Üç büyük kulübün muhabiri görevden alındı

Mehmet Büyükekşi yalnızca tek bir soruyu yanıtladı!

Mehmet Büyükekşi yalnızca tek bir soruyu yanıtladı!

Atatürklü tişörtleri siyasi bulan Suudiler bakın 2018'de Londra'da oynanan finalde ne yapmış!

Atatürklü tişörtleri siyasi bulan Suudiler bakın 2018'de Londra'da oynanan finalde ne yapmış!

Büyük skandal! Hande Erçel, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı! Suudi marka anlaşmayı sonlandırdı

Büyük skandal! Hande Erçel, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı! Suudi marka anlaşmayı sonlandırdı

"Çok acayip sorular var" demişti! "Eşinin cinsel ilişki sırasında..."

"Çok acayip sorular var" demişti! "Eşinin cinsel ilişki sırasında..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.