Çirkin'in ardından teklif üstüne teklif yağdı! Derya Pınar Ak kararını verdi

'Sultana' filmi ve Çirkin dizisindeki rolleriyle son dönemde adından söz ettiren Derya Pınar Ak dizisinin final yapmasıyla birlikte dinlenmeye geçti.
Bu süreçte teklif üstüne teklif alan ünlü oyuncu sonunda kararını verdi. Ak, yapımcılığını Gür Medya’nın üstlendiği, TRT tabii için çekilecek olan “Fenomen (Kırık Ekran)” dizisinin kadrosuna girdi.
Okuma provası başlayan dizinin çekimleri 12 Kasım’da başlayacak. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Hülya Gezer oturacak.
10 bölümlük dizide Peri’yi Derya Pınar Ak, Borderline’ı Eren Ören, “Nihan”ı Bahar Şahin, Sinan’ı Olgun Toker, Hulusi’yi Osman Sonant, Rauf’u Tamer Levent, Banu’yu Ece Dizdar, Üstün’ü Dinç Daymen, Ediz’i Ozan Uçar, Kübra’yı Aleyna Çalışkan, Ceyda’yı Elif Gülhan, Umut’u Yiğit Boran Mungan, Barış’ı Ali Coşgun, Fethi’yi Berkay Çalışkanoğlu, Cemal’i Eren Vurdem canlandıracak.