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Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sarmaş dolaş görüntülendi! Gören inanamadı

12.01.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdikleri Ferit ve Seyran karakterleri ile büyük beğeni toplayan ve çok yakıştırılan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sarmaş dolaş görüntülendi. Beyaz Tv'nin sevilen programı Söylemezsem Olmaz'da verilen görüntüler sonrası ikili hakkında aşk dedikoduları gündeme gelmeye başladı...

Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sarmaş dolaş görüntülendi! Gören inanamadı

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda başrolleri paylaşan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Afra Saraçoğlu yakın zamanda kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile yaklaşık dört yıllık ilişkisini noktalamıştı.

YALI ÇAPKINI AŞIKLARI SARMAŞ DOLAŞ

Beyaz Tv'nin sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz'da Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sarmaş dolaş görüntüleri verildi. İkili Bağdat Caddesi'nde görüntülendi.

Söylemezsem Olmaz'da verilen habere göre; ikilinin yanında dizinin yapımcılarının da yanlarında olduğu aktarıldı. Canlı yayında verilen bu görüntüler sonrası ikili hakkında aşk dedikoduları yeniden gündeme geldi. İşte o görüntüler;

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4 YILLIK AŞKINI NOKTALAMIŞTI

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı kendisi gibi oyuncu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile yaklaşık dört yıllık ilişkisini noktalamıştı. Ayrılık nedeni olarak güzel oyuncunun, 'Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması gösterilmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haklarında çıkan 3. kişi iddiasını yalanlayan güzel oyuncu, "4 yıl çok mutlu bir ilişki yaşadık. Kararı ortak aldık, dostluğumuz devam ediyor" demişti.

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Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu yalı çapkını ferit magazin

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