Yalı Çapkını bu akşam var mı, bitti mi? Yalı Çapkını son bölüm özeti ve 16 Haziran Star TV yayın akışı

Yalı Çapkını ile ilgili aramalar dizinin yayın saatinin yaklaşmasıyla hız kazandı. Antepli iki ailenin hikayesinin anlatıldığı Yalı Çapkını, izleyiciler tarafından oldukça sevildi. Haftalarca cuma akşamlarının reyting birincisi olan dizi son dönemde Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti ile yarışıyordu. İşte Yalı Çapkını son bölüm ile ilgili detaylar ve 16 Haziran Star TV yayın akışı...

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, BİTTİ Mİ?

Yalı Çapkını bu akşam 36. bölümü ile tekrar ekranda olacak. Geçtiğimiz hafta sezon finali yapan dizi bu akşam yine sezon finali bölümünün tekrarı ile izleyiciyle buluşacak.

Yalı Çapkını kadrosunda Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Diren Polatoğulları, Afra Saraçoğlu, Mer Ramazan Demir, Gözde Kansu, Buçe buse KAhraman. Doğukan Polat, Beril

Pozam, Gülçin Santırcıoğlu, Ersin Arıcı, Öznur Serçeler ve Sezin Bozacı gibi isimler bulunuyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.

Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

16 HAZİRAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ömer

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

