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  4. Yalı Çapkını dizisinde o sahne tepki topladı! Sosyal medya ayağa kalktı

Yalı Çapkını dizisinde o sahne tepki topladı! Sosyal medya ayağa kalktı

02.10.2023 08:34 | Son Güncelleme:
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Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi cuma akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonda da ilgi ile takip edilen dizinin son bölümüne Ferit ve Seyran’ın arasında geçen bir diyalog damga vurdu. Ferit’in gittiği kadın fizyoterapisti kıskanması sonucu Seyran’ın fizyoterapist hakkındaki sözleri tepki topladı.

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını son bölümü ile yine reyting rekorları kırdı. Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını’nın son bölümünde bir sahne sosyal medyada gündem oldu.

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Yeni sezonda yeni oyuncularla ses getiren yapımlar arasında yerini alan Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit fizyoterapiste gitti.

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Ferit’in gittiği kadın fizyoterapisti kıskanan Seyran’ın fizyoterapist karakter hakkında “Allah'ın masajcısı” demesi tepkilere neden oldu.

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Sosyal medyada "Senaristler hem fizyoterapistlerden hem izleyiciden özür dilemeli", "Senaristler özür dilesin", "Asıl rahatsız edici olan fizyoterapistin bu kadar kibirli, ukala ve tartışmaya doğru tahrik edici olması" yorumları yapıldı.

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