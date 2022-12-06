Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu içine hiçbir şey giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp...

Başrollerini Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını'nda Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Gömleğinin düğmelerini açıp poz veren Saraçoğlu sütyen takmadı.

Afra Saraçoğlu'nun ses getiren paylaşımını Çağlar Ertuğrul, Duygu Özaslan, Beril Pozam, Furkan Andıç ve Alina Boz gibi isimler de beğendi.

Mert Yazıcıoğlu'nun, sevgilisi Afra Saraçoğlu'nu dizideki partneri Mert Ramazan Demir'den kıskandığı iddia edilmişti.

Konu hakkında konuşmamayı tercih eden ikili, sık sık mutluluk pozlarını paylaşıyor.

Özcan Deniz'in keşfettiği Afra Saraçoğlu Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

Kısa sürede ekranların aranan yüzü haline gelen yıldız, şimdilerde Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Şerif Sezer ve Emre Altuğ ile Yalı Çapkını dizisinde kamera karşısına geçiyor.



