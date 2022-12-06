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  4. Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu içine hiçbir şey giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp...

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu içine hiçbir şey giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp...

06.12.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde 25. yaş gününü kutlamıştı. Sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarla adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, bu defa iç çamaşırsız paylaşımıyla gündeme geldi.

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu içine hiçbir şey giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp...

Başrollerini Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını'nda Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Gömleğinin düğmelerini açıp poz veren Saraçoğlu sütyen takmadı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sütyensiz pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Gömleğini açıp...

Afra Saraçoğlu'nun ses getiren paylaşımını Çağlar Ertuğrul, Duygu Özaslan, Beril Pozam, Furkan Andıç ve Alina Boz gibi isimler de beğendi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sütyensiz pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Gömleğini açıp...

Mert Yazıcıoğlu'nun, sevgilisi Afra Saraçoğlu'nu dizideki partneri Mert Ramazan Demir'den kıskandığı iddia edilmişti.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu içine hiçbir şey giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp...

Konu hakkında konuşmamayı tercih eden ikili, sık sık mutluluk pozlarını paylaşıyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu içine hiçbir şey giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp...

Özcan Deniz'in keşfettiği Afra Saraçoğlu Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu içine hiçbir şey giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp...

Kısa sürede ekranların aranan yüzü haline gelen yıldız, şimdilerde Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Şerif Sezer ve Emre Altuğ ile Yalı Çapkını dizisinde kamera karşısına geçiyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu içine hiçbir şey giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp...

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu içine hiçbir şey giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp...

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu içine hiçbir şey giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp...


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