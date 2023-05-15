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Yalı Çapkını izleyicilerine müjde! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, yarın mı? Heyecanlandıran paylaşım

15.05.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü için araştırmalar giderek hızlanıyor. Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. Dizinin sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, yarın mı?

Yalı Çapkını izleyicilerine müjde! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, yarın mı? Heyecanlandıran paylaşım

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını her hafta cuma akşamı ekrana geliyor. Afra Saraçoğlu’nun Seyran karakterine, Mert Ramazan Demir’in Ferit karakterine hayat verdiği dizi geçtiğimiz hafta yayınlanmamaıştı. Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi ile ilgili heyecanlandıra bir açıklama geldi.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün yarın yayınlanabileceği ima edildi. Yapılan paylaşımda "Yarın yeni bölüm yayınlansın diyenler" cümlesi dikkat çekti.

yalı-çapkını

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu paylaşımın ardından dizi sosyal medyada trend listesine girdi. İzleyiciler diziyi adeta yorum yağmuruna tuttu.

yalı-çapkını-yeni-bölüm

Yalı Çapkını izleyicileri sosyal medyada "Sanırım bu sefer istediğimiz gibi bir bölüm geliyor", "Star'dan resmi açıklama gelir belki", "Şaka değil dimi", "Lütfen yarın gelecekse hemen söyleyin" yorumlarında bulundu.

GÖZLER STAR TV YAYIN AKIŞINDA

16 Mayıs Star TV yayın akışında saat 20:00'da Eyvah Eyvah filmi yer alıyor. Henüz TV yayın akışına Yalı Çapkını dizisi eklenmedi.

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