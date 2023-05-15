Yalı Çapkını izleyicilerine müjde! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, yarın mı? Heyecanlandıran paylaşım

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını her hafta cuma akşamı ekrana geliyor. Afra Saraçoğlu’nun Seyran karakterine, Mert Ramazan Demir’in Ferit karakterine hayat verdiği dizi geçtiğimiz hafta yayınlanmamaıştı. Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi ile ilgili heyecanlandıra bir açıklama geldi.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün yarın yayınlanabileceği ima edildi. Yapılan paylaşımda "Yarın yeni bölüm yayınlansın diyenler" cümlesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu paylaşımın ardından dizi sosyal medyada trend listesine girdi. İzleyiciler diziyi adeta yorum yağmuruna tuttu.

Yalı Çapkını izleyicileri sosyal medyada "Sanırım bu sefer istediğimiz gibi bir bölüm geliyor", "Star'dan resmi açıklama gelir belki", "Şaka değil dimi", "Lütfen yarın gelecekse hemen söyleyin" yorumlarında bulundu.

GÖZLER STAR TV YAYIN AKIŞINDA

16 Mayıs Star TV yayın akışında saat 20:00'da Eyvah Eyvah filmi yer alıyor. Henüz TV yayın akışına Yalı Çapkını dizisi eklenmedi.



