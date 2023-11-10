Yalı Çapkını'na bomba bir isim daha! Seyran'a rakip mi geliyor?

İkinci sezonuyla kaldığı yerden devam eden Yalı Çapkını'nda heyecan hiç bitmiyor. Her bölümü reyting rekorlar kıran diziye şimdi de bomba bir isim daha dahil oluyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Razaman Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya ve Diren Polatoğlu'nun yer aldığı diziye Hülya Duyar'ın hayat verdiği Şefika karakterinin kızı Ayşen geliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayşen karakterine genç oyuncu Gülen Gedikoğlu hayat verecek.

Yeni bölümde diziye katılması beklenen Ayşen'in, üniversiteyi okumak için yalıya annesinin yanına geleceği öğrenildi.





