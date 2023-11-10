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  4. Yalı Çapkını'na bomba bir isim daha! Seyran'a rakip mi geliyor?

Yalı Çapkını'na bomba bir isim daha! Seyran'a rakip mi geliyor?

10.11.2023 14:48 | Son Güncelleme:
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Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken diziye bomba bir oyuncu daha katılıyor. Yalıya Hülya Duyar'ın oynadığı Şefika'nın kızı Ayşen geliyor.

İkinci sezonuyla kaldığı yerden devam eden Yalı Çapkını'nda heyecan hiç bitmiyor. Her bölümü reyting rekorlar kıran diziye şimdi de bomba bir isim daha dahil oluyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Razaman Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya ve Diren Polatoğlu'nun yer aldığı diziye Hülya Duyar'ın hayat verdiği Şefika karakterinin kızı Ayşen geliyor.

Gülen Gedikoğlu 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayşen karakterine genç oyuncu Gülen Gedikoğlu hayat verecek.

Gülen Gedikoğlu 1

Yeni bölümde diziye katılması beklenen Ayşen'in, üniversiteyi okumak için yalıya annesinin yanına geleceği öğrenildi.

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