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  4. Yalı Çapkını'na Ömer'den bomba transfer! Pelin diziden ayrılıyor mu? İşte sezon finali tarihi

Yalı Çapkını'na Ömer'den bomba transfer! Pelin diziden ayrılıyor mu? İşte sezon finali tarihi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.05.2024 01:16
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Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda yeni gelişmeler yaşanıyor. Dizinin 14 Haziran’a uzatılması planlanan sezon finali tarihinin erkene alındı. Dizide Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusu da açığa kavuştu. Öte yandan bir diğer sevilen dizi Ömer'den yeni bir transfer geliyor. İşte detaylar...

Star Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'na Ömer dizisinden yeni bir oyuncu geliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 14 Haziran’a uzatılması planlanan Yalı Çapkını sezon final tarihi son gelen bilgiye göre yeniden 7 Haziran’a alındı. Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman da bu sezonda diziye veda ediyor.

3 yalı çapkını

Son alınan kararla 7 Haziran’da sezon finali yapması planlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran’ın hastalığını Ferit’ten ne zamana kadar gizleyeceği merak konusu.

SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

Diren Polatoğulları yalı çapkını 2

Yalı Çapkını dizisinin 14 Haziran’a uzatılması planlanan sezon final tarihi son gelen bilgiye göre yeniden 7 Haziran’a alındı.

PELİN GİDİYOR MU?

Yalı Çapkını 1

Yine kulislerden sızan bilgiye göre OGMPictures imzalı dizide Pelin karakterine diziye bu sezon itibariyle kesin olarak veda ediyor. Yeni bölümde Ferit’in (Mert Ramazan Demir) yaptığı yardımlar nedeniyle teşekkür ettiği Pelin’e hayat verdiği başarılı oyuncu Buçe Buse Kahraman iddialı yeni bir diziyle anlaşmak üzere.

ÖMER'DEN BOMBA TRANSFER

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Öte yandan yeni sezonda senarist Mehmet Barış Günger’in ayrılacağı konuşulan diziye Serpil karakteri dahil oluyor. İfakat’ın yeğeni Serpil’e yakın zamanda final yapan Ömer dizisinin genç oyuncularından Türkü Su Demirel dahil oluyor. Serpil’in İfakat’ı aratmayacak kadar hırslı olduğu belirtiliyor.

Vitrin


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