Yalı Çapkını'na Ömer'den bomba transfer! Pelin diziden ayrılıyor mu? İşte sezon finali tarihi

Star Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'na Ömer dizisinden yeni bir oyuncu geliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 14 Haziran’a uzatılması planlanan Yalı Çapkını sezon final tarihi son gelen bilgiye göre yeniden 7 Haziran’a alındı. Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman da bu sezonda diziye veda ediyor.

Son alınan kararla 7 Haziran’da sezon finali yapması planlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran’ın hastalığını Ferit’ten ne zamana kadar gizleyeceği merak konusu.

SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

Yalı Çapkını dizisinin 14 Haziran’a uzatılması planlanan sezon final tarihi son gelen bilgiye göre yeniden 7 Haziran’a alındı.

PELİN GİDİYOR MU?

Yine kulislerden sızan bilgiye göre OGMPictures imzalı dizide Pelin karakterine diziye bu sezon itibariyle kesin olarak veda ediyor. Yeni bölümde Ferit’in (Mert Ramazan Demir) yaptığı yardımlar nedeniyle teşekkür ettiği Pelin’e hayat verdiği başarılı oyuncu Buçe Buse Kahraman iddialı yeni bir diziyle anlaşmak üzere.

ÖMER'DEN BOMBA TRANSFER

Öte yandan yeni sezonda senarist Mehmet Barış Günger’in ayrılacağı konuşulan diziye Serpil karakteri dahil oluyor. İfakat’ın yeğeni Serpil’e yakın zamanda final yapan Ömer dizisinin genç oyuncularından Türkü Su Demirel dahil oluyor. Serpil’in İfakat’ı aratmayacak kadar hırslı olduğu belirtiliyor.







