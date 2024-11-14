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  4. Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! O isimler projeye veda edecek

Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! O isimler projeye veda edecek

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.11.2024 08:40
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Star Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılıklar yaşanacak. Bu sezon ekibe dahil olan Cem Söküt’ün hayat verdiği Sinan’ın usta oyuncular Ahmet Saraçoğlu ve Derya Alabora’dan oluşan ailesi hikâyesi bittiği için ekibe veda edecek.

Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! O isimler projeye veda edecek

Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle ilgi görüyor. Cuma akşamlarına damga vuran dizide beklenmedik değişiklikler yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını dizisinde bu sezon ekibe dahil olan Cem Söküt’ün hayat verdiği Sinan’ın usta oyuncular Ahmet Saraçoğlu ve Derya Alabora’dan oluşan ailesi hikâyesi bittiği için ekibe 84. bölümde veda edecek.

YALI ÇAPKINI 2

Diziden ayrılanlar arasında Serpil rolünü oynayan genç yıldızlarından Türkü Su Demirel’in de olduğu öğrenildi. Pelin Akil’in canlandırdığı Diyar’ın ise maceraları devam edecek.

YALI ÇAPKINI BEYÜL

YENİ BİR İSİM DAHA!

Dizideki ayrılıkların yanı sıra projeye yeni isimler de dahil olacak. Yalı Çapkını’na Betül’ün (Hazal Aracı) eski sevgilisi Tayfun hikâyeye dahil olacak.

Betül’ün annesinin yüzünden yaşadığı olaylarla ilgili Tayfun’u tekrar hayatına sokması ortalığı karıştıracak.

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yalı çapkını
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