MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yalı Çapkını'nda bomba iddia! Ünlü ismin diziden ayrılacağı konuşuluyor! 'Bizi boynu bükük bırakma'

Yalı Çapkını'nda bomba iddia! Ünlü ismin diziden ayrılacağı konuşuluyor! 'Bizi boynu bükük bırakma'

20.10.2023 23:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını çalkantılı günler yaşıyor. Reyting sonuçlarında yaşanan düşüş sonrasında eski karakterlerin de diziye geri döndürülmesi büyük tepki toplamıştı. Fenomen dizi ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı.

Yalı Çapkını ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert RamazanDemir'in başrolde olduğu dizi reytinglerde bir süredir Kızılcık Şerbeti'nin gerisinde kalıyor. Ortaya atılan bir iddia ise sosyal medyada gündem oldu.

104537186-kapak190855

Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını, 42. bölümü ile 27 Ekim'de ekrana gelecek. Sosyal medyada oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

'HALİS AĞA MASAYA VURMADAN OLMAZ'

Dizide Halis Ağa (Halis Korhan)'yı canlandıran Çetin Tekindor'un diziden ayrılacağı iddia edildi. Konuya dair henüz resmi bir açıklama bulunmasa da bu durum büyük tepki topladı.

ezgif.com-webp-to-jpg (24)

Haberi alan dizinin takipçileri 'Ağam bunu etme', 'Halis Ağa masaya vurmadan olmaz', 'Bizi boynu bükük bırakma', 'Halis Ağa olmadan Ferit de olmaz', 'Halis Ferit sahneleri olmadan Yalı Çapkını olmaz' gibi yorumlarda bulundular.

613x323-yali-capkininin-her-sahnesi-cok-konusulan-halis-agasi-cekin-tekindorun-kardesi-bakin-kim-cikti-meger-o-usta-oy-1670751569899

Çetin Tekindor 6 Temmuz 1945, Sivas doğumludur. Tekindor, 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Tiyatro sahnelerine Hep Vatan İçin oyunu ile giriş yaptı.

ZERRİN TEKİNDOR İLE EVLİYMİŞ

Türkiye'de çok büyük bir gişe başarısı elde eden, Çağan Irmak'ın yönettiği Babam ve Oğlum'da rol aldı. İzmirli köy ağası Hüseyin Efendi'yi canlandırdığı bu film, Tekindor'a 27. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde ve 13. ÇASOD Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandırdı.

ezgif.com-webp-to-jpg (23)

Çetin Tekindor 1987 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Zerrin Tekindor ile evlenmiş ve 1999 yılında boşanmıştır. Ünlü çiftin Hira Tekindor adına bir oğulları bulunuyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (22)

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük aşk bitti mi? O paylaşım olay olduBüyük aşk bitti mi? O paylaşım olay oldu
Akasya Durağı'nın Haylaz Can'ıydı! O şimdi 25 yaşında delikanlıAkasya Durağı'nın Haylaz Can'ıydı! O şimdi 25 yaşında delikanlı
Aşk-ı Memnu'dan sonra ilk kez! Sosyal medya sallandı! Aşk-ı Memnu'dan sonra ilk kez! Sosyal medya sallandı!
Anahtar Kelimeler:
Çetin Tekindor yalı çapkını sosyal medya tekindor

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! "Sevgilim hemen fark etmedi"

Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! "Sevgilim hemen fark etmedi"

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.