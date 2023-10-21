Yalı Çapkını'nda bomba iddia! Ünlü ismin diziden ayrılacağı konuşuluyor! 'Bizi boynu bükük bırakma'

Yalı Çapkını ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert RamazanDemir'in başrolde olduğu dizi reytinglerde bir süredir Kızılcık Şerbeti'nin gerisinde kalıyor. Ortaya atılan bir iddia ise sosyal medyada gündem oldu.

Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını, 42. bölümü ile 27 Ekim'de ekrana gelecek. Sosyal medyada oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

'HALİS AĞA MASAYA VURMADAN OLMAZ'

Dizide Halis Ağa (Halis Korhan)'yı canlandıran Çetin Tekindor'un diziden ayrılacağı iddia edildi. Konuya dair henüz resmi bir açıklama bulunmasa da bu durum büyük tepki topladı.

Haberi alan dizinin takipçileri 'Ağam bunu etme', 'Halis Ağa masaya vurmadan olmaz', 'Bizi boynu bükük bırakma', 'Halis Ağa olmadan Ferit de olmaz', 'Halis Ferit sahneleri olmadan Yalı Çapkını olmaz' gibi yorumlarda bulundular.

Çetin Tekindor 6 Temmuz 1945, Sivas doğumludur. Tekindor, 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Tiyatro sahnelerine Hep Vatan İçin oyunu ile giriş yaptı.

ZERRİN TEKİNDOR İLE EVLİYMİŞ

Türkiye'de çok büyük bir gişe başarısı elde eden, Çağan Irmak'ın yönettiği Babam ve Oğlum'da rol aldı. İzmirli köy ağası Hüseyin Efendi'yi canlandırdığı bu film, Tekindor'a 27. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde ve 13. ÇASOD Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandırdı.

Çetin Tekindor 1987 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Zerrin Tekindor ile evlenmiş ve 1999 yılında boşanmıştır. Ünlü çiftin Hira Tekindor adına bir oğulları bulunuyor.









