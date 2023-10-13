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Yalı Çapkını'nda o sahneler geceye damga vurdu! Afra Saraçoğlu'na destek yağdı

13.10.2023 23:42 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını yeni bölümü ile ekrana geldi. Her hafta cuma akşamları milyonları ekrana kilitleyen Star TV'nin iddialı dizisi yeni bölümündeki sahnelerle gündem oldu.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan Yalı Çapkını, yeni bölümü ile sosyal medyada oldukça konuşuldu. Seyran ve Ferit Korhan'ın aşkının anlatıldığı dizide Seyran'ın okumak için verdiği mücadele ve sonrasında ağladığı sahneler çok konuşuldu. Saraçoğlu'nun oyunculuğuna adeta beğeni yağdı.

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Her hafta cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını gündemden düşmüyor. Gerçek hayatta da aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu dizi oldukça seviliyor.

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O SAHNELER GÜNDEM OLDU

  1. bölüm ile ekrana gelen dizinin bazı sahneleri sosyal medyada gündem oldu. Önce Asuman'ın ardından da Seyran'ın ağladığı sahneler günün en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.

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Fuat'ın ölümünün ardından yasa bürünen Asuman'ın Fuat ile ilgili konuşulduğu sırada ağlama sahnesi izleyicileri oldukça üzdü.

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Ardından da okumak için büyük mücadele veren Seyran'ın Ferit istediği için üniversite hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldığı sahneler yayınlandı.

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Küçük Seyran ile büyük Seyran'ın karşılaştırıldığı sahnelerde Afra Saraçoğlu'nun ağladığı anlar gündem oldu.

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İzleyicilerin 'İçim sızladı resmen' yorumları yaptığı sahnelerde Ferit de büyük tepki topladı.

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