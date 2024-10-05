Yalı Çapkını'nda Seyran ve Suna'nın cinsel ilişki diyalogu gündem oldu! 'Yuh rezillik...'

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını, eleştirilerden, tepkilerden kurtulamıyor. Gerek senaryodaki değişiklikler gerekse yeni karakterler seyirciyi tatmin etmedi. Reytinglerde de düşüş yaşayan dizi sonunda çareyi tekrar yayınlamayarak bulmuştu.

"TEKRARI YOK" HAMLESİ...

Yeni bölümüyle cuma akşamı ekrana gelen dizinin sosyal medya hesaplarında 77. bölümün tekrarının olmayacağı açıklanmıştı. Kaçıranlar için YouTube kanalına önceden yüklenen yeni bölümlerin bu sefer eklenmeyeceği de söylenmişti. Yeni bölümün ardından reytingler de beklenildiği gibi gelmedi. Bu hamle işe yaramadı.

CİNSEL İLİŞKİ DİYALOĞU TEPKİ ÇEKTİ!

Yalı Çapkını seyircisi senaryonun değişmesini beklerken dizide işler iyice sarpa sardı. Yeni bölümde ise Suna ve Seyran'ın cinsel ilişki diyaloğu gündem oldu. Sahnede Suna Seyran'a "Sinan'ı bu kadar severken hala onunla bir şeyler yaşamaya hazır hissetmiyorsun kendini. Sence de bunda bir gariplik yok mu?" diyor. Seyran da Ben yapmadım ki bu zamana kadar böyle bir şey. İlk Ferit'le yaptım bunu." cevabını veriyor. Seyran'ın sadece Ferit'le seviştiğini söylemesi 'Ne gerek vardı buna?' yorumlarına neden oldu. Bazı kullanıcılar 'iğrenç' diyerek sert tepki gösterdi."

Tepkilerden bazıları...