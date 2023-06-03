Yalı Çapkını ne zaman sezon finali yapacak? Yalı Çapkını sezon finali ne zaman 2023? Tarih belli oldu!

Yalı Çapkını sezon finali bölümü heyecanla bekleniyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ ve Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi her cuma akşamı ekranlara geliyor. Peki, Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını ne zaman sezon finali yapacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Yalı Çapkını 9 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yapacak. Dizi, 36. bölümü ile ekranlara bir süre ara verecek.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günleri saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.





