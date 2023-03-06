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Yalı Çapkını'nın Esme'sini gerçekte görenler inanamadı! Kazım'ın başını döndüren kadın: 'Sen neymişsin'

06.03.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Esme karakteri ile büyük beğeni toplayan Sezin Bozacı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Dizinin son bölümünde güzelliği ile mest eden ünlü ismin gerçek hayattaki halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Yalı Çapkını'nın Esme'sini gerçekte görenler inanamadı! Kazım'ın başını döndüren kadın: 'Sen neymişsin'

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran ve Suna'nın annesi Esme'ye hayat veren ünlü oyuncu Sezin Bozacı'nın gerçek hayattaki hali çok konuşuluyor.

Dizide gösterişten uzak giyinen Esme seyirci karşısına sık sık makyasız olarak çıkıyor. Yalı Çapkını'nın son bölümünde oldukça bakımlı olan Esme, Kazım Ağa'nın ve izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı.

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Sezin Bozacı, 5 Aralık 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İ.T.Ü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2008 yılında Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

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Kameralar karşısın ilk kez 2012 yılında yayınlanan Oyuncu adlı sinema filmi ile geçen Sezin Bozacı asıl çıkışını Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisiyle yaptı.

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Seyran ve Suna'nın annesi Esme'yi canlandıran oyuncu performansıyla sosyal medyaya sık sık gündeme geliyor.

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Bozacı'yı daha önce Şeref Meselesi, İkimizin Yerine ve Aşk Ağlatır gibi yapımlarda da rol almıştı.

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