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''Yalı Çapkını'nın Ferit'i olacak'' deniyordu! Survivor Yiğit Poyraz'ın yeni işi belli oldu

20.12.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir'in yerine geleceği konuşulan Survivor 2021 finalisti Yiğit Poyraz, girişimciliğe soyundu. Survivor ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Yiğit Poyraz, spor giyim markası oluşturdu.

''Yalı Çapkını'nın Ferit'i olacak'' deniyordu! Survivor Yiğit Poyraz'ın yeni işi belli oldu

Bir süredir Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşayan Yiğit Poyraz, geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olacağı yönündeki söylentilerle gündeme gelmişti. Survivor 2021 ikincisi Yiğit Poyraz'ın kendi spor giyim mağazasını kurduğu ortaya çıktı.

Güncel dizi ve filmlere dair paylaşımlar yapan bir Twitter hesabı, Mert Ramazan Demir'in sağlık sorunları nedeniyle Yalı Çapkını'ndan ayrılacağını, yerine ise Survivor yıldızı Yiğit Poyraz'ın geleceğini iddia etmişti. Yiğit Poyraz, söz konusu iddiaları tiye almıştı.

''Yalı Çapkını'nın Ferit'i olacak'' deniyordu! Survivor Yiğit Poyraz'ın yeni işi belli oldu

Survivor'dan döndükten sonra bir süre modellik yapan Yiğit Poyraz, kendi işini kurmaya karar verdi. Kadın ve erkek spor ürünlerinin yer aldığı bir mağaza açan Survivor eski yarışmacısı, satışları internet üzerinden gerçekleştiriyor.

''Yalı Çapkını'nın Ferit'i olacak'' deniyordu! Survivor Yiğit Poyraz'ın yeni işi belli oldu

Robert Koleji'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme eğitimi alan Yiğit Poyraz, 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında yer almıştı. Finale kadar gitmeyi başaran Yiğit Poyraz, İsmail Balaban'ın ardından ikinci oldu.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i olacak deniyordu! Survivor Yiğit Poyraz'ın yeni işi belli oldu


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