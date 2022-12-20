''Yalı Çapkını'nın Ferit'i olacak'' deniyordu! Survivor Yiğit Poyraz'ın yeni işi belli oldu

Bir süredir Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşayan Yiğit Poyraz, geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olacağı yönündeki söylentilerle gündeme gelmişti. Survivor 2021 ikincisi Yiğit Poyraz'ın kendi spor giyim mağazasını kurduğu ortaya çıktı.

Güncel dizi ve filmlere dair paylaşımlar yapan bir Twitter hesabı, Mert Ramazan Demir'in sağlık sorunları nedeniyle Yalı Çapkını'ndan ayrılacağını, yerine ise Survivor yıldızı Yiğit Poyraz'ın geleceğini iddia etmişti. Yiğit Poyraz, söz konusu iddiaları tiye almıştı.

Survivor'dan döndükten sonra bir süre modellik yapan Yiğit Poyraz, kendi işini kurmaya karar verdi. Kadın ve erkek spor ürünlerinin yer aldığı bir mağaza açan Survivor eski yarışmacısı, satışları internet üzerinden gerçekleştiriyor.

Robert Koleji'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme eğitimi alan Yiğit Poyraz, 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında yer almıştı. Finale kadar gitmeyi başaran Yiğit Poyraz, İsmail Balaban'ın ardından ikinci oldu.



