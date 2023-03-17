Yalı Çapkını’nın Ferit’inin eski sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Görenler çok şaşırdı

Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Emre Altuğ gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir’in hayatını merak edenler eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca çok şaşırdılar. Başarılı oyuncu bir dönem Aşkın Tarifi dizisi ile çıkış yakalayan ünlü isimle berabermiş.

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Mert Ramazan Demir daha önce Serra Arıtürk ile birlikteymiş.

Duru güzelliği ile dikkat çeken Serra Arıtürk, Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu ile başrolü paylaşmıştı.

Aynı zamanda Boğaziçi Caz Korosu ekibinde de yer alan güzel oyuncu 2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını çıkardı.

Güzel isim en son Pusula isimli şarkısını yayınladı.



