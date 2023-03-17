MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını’nın Ferit’inin eski sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Görenler çok şaşırdı

Yalı Çapkını’nın Ferit’inin eski sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Görenler çok şaşırdı

17.03.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekorları kırmaya devam eden Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine Mert Ramazan Demir hayat veriyor. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile adı aşk iddialarına karışan Demir’in eski sevgilisi çok ünlü bir isim çıktı.

Yalı Çapkını’nın Ferit’inin eski sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Görenler çok şaşırdı

Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Emre Altuğ gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir’in hayatını merak edenler eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca çok şaşırdılar. Başarılı oyuncu bir dönem Aşkın Tarifi dizisi ile çıkış yakalayan ünlü isimle berabermiş.

serra1

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Mert Ramazan Demir daha önce Serra Arıtürk ile birlikteymiş.

sss

Duru güzelliği ile dikkat çeken Serra Arıtürk, Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu ile başrolü paylaşmıştı.

serra-arıtürk

Aynı zamanda Boğaziçi Caz Korosu ekibinde de yer alan güzel oyuncu 2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını çıkardı.

ss

Güzel isim en son Pusula isimli şarkısını yayınladı.

son

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk iddialarına son noktayı koydu!Aşk iddialarına son noktayı koydu!
Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Her detayını paylaştıSütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Her detayını paylaştı
Göğüs dekoltesiyle adeta büyüledi!Göğüs dekoltesiyle adeta büyüledi!
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını Oyuncu ferit tekindor

En Çok Okunan Haberler

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

'Korkutmaya devam edeceğiz' diyerek destekleyecekleri lideri...

'Korkutmaya devam edeceğiz' diyerek destekleyecekleri lideri...

Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"

Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"

MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez! İki günde 2 TL indirim: Litresi 20 TL’nin altına geriledi… (17 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları)

MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez! İki günde 2 TL indirim: Litresi 20 TL’nin altına geriledi… (17 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları)

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.