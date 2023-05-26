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Yalı Çapkını'nın Fuat Korhan'ından son jest! Kendi cenazesi için bakın ne yapmış

26.05.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümünde Ferit'in abisi Fuat'ın ölümüyle gözyaşları sel oldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bölümün ardından Fuat Korhan için ölüm ilanı da yayınlandı. Dizide Fuat Korhan karakterine hayat veren Doğukan Polat arkadaşlarına son jestiyle gündem oldu.

Yalı Çapkını'nın Fuat Korhan'ından son jest! Kendi cenazesi için bakın ne yapmış

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi son bölümüyle reyting rekoru kırmıştı. Diziye, Fuat ve Asuman'ın geçirdiği kaza sonrası Fuat'ın vefatı damga vurdu. Dizi sosyal medyada uzun süre çok konuşuldu.

Yalı Çapkını'nın Fuat’ı Doğukan Polat, bu akşam yayınlanacak cenaze sahnesi için set ekibine lokma gönderdi. Geçtiğimiz bölüm trafik kazasında ölen Fuat’ın cenaze töreni için hafta içi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda çekim yapılmıştı.

Fuat Korhan 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimler için uzun saatler çalışan arkadaşlarına jest yapan Doğukan Polat, bir hayır lokmacısıyla anlaşarak lokma ikramında bulundu.

fuat korhan

Acılı sahneyi çekerken duygulanan ekip, “Doğukan, kendi cenazesine lokma gönderen ilk kişi oldu” diyerek Polat’ın kulaklarını çınlattı.


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