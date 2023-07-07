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Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'ndan Arda Güler paylaşımı

07.07.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dudak dudağa yakalandığı Mert Ramazan Demir ile yurt dışına tatile giden Afra Saraçoğlu sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu tatilde Arda Güler'in Real Madrid'e transferini unutmadı. İşte o paylaşım...

Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'ndan Arda Güler paylaşımı

Türkiye Arda Güler'in Real Madrid'e transferini konuşuyor. Ailesiyle birlikte özel uçakla Madrid'e giden milli futbolcunun transferi sosyal medyayı salladı.

Genç yaşında böyle bir başarıya imza atmasıyla herkesin dikkatini çeken Arda Güler'e mesaj yapıyor.

Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu da yurt dışı tatilinde Arda Güler gündemini atlamadı.

Ekran Alıntısı

Mert Ramazan Demir ile yurt dışı tatili yapan güzel oyuncu Arda Güler'i paylaşarak "Yolun açık şansın bol olsun" yazdı.

Güzel oyuncu daha önce Fenerbahçe formasını tanıtmış ve "Bugün daha küçük bir çocukken renklerine aşık olduğum takım için forma tanıtımında bulunmak benim için büyük bir onurdu" demişti.

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Arda Güler sosyal medya uçak yaşında

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