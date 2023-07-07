Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'ndan Arda Güler paylaşımı

Türkiye Arda Güler'in Real Madrid'e transferini konuşuyor. Ailesiyle birlikte özel uçakla Madrid'e giden milli futbolcunun transferi sosyal medyayı salladı.

Genç yaşında böyle bir başarıya imza atmasıyla herkesin dikkatini çeken Arda Güler'e mesaj yapıyor.

Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu da yurt dışı tatilinde Arda Güler gündemini atlamadı.

Mert Ramazan Demir ile yurt dışı tatili yapan güzel oyuncu Arda Güler'i paylaşarak "Yolun açık şansın bol olsun" yazdı.

Güzel oyuncu daha önce Fenerbahçe formasını tanıtmış ve "Bugün daha küçük bir çocukken renklerine aşık olduğum takım için forma tanıtımında bulunmak benim için büyük bir onurdu" demişti.

