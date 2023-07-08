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Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu tatil pozlarını peş peşe paylaştı! Kombinleri olay oldu

08.07.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Afra Saraçoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. En son rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa yakalanan Saraçoğlu sevgilisiyle yurt dışına tatile gitti. Lizbon tatilinden fotoğraflarını peş peşe paylaşan Saraçoğlu'nun kombinleri olay oldu.

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa görüntülenmişti. Samimi fotoğrafların hızlıca yayılmasının ardından sevgilisiyle yurt dışına tatile giden Saraçoğlu'nun paylaşımlarıyla olay oldu.

Geçtiğimiz günlerde yorgana benzetilen büstiyeriyle sosyal medyanın diline düşen Saraçoğlu'nun tatil pozlarına yine yorum yağdı. Afra Saraçoğlu'nun Lizbon tatilindeki kombileri de dikkat çekti.

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Güzel oyuncuya; 'Kombin reis', 'Ne giydiğini bilmiyor', 'Yana kaydırdıkça hayal kırıklığı yaşadım' gibi yorumlar yapıldı.

Afra Saraçoğlu 2

BÜSTİYERİ YORGANA BENZETİLMİŞTİ

Ünlü oyuncunun yorgan parçasına benzetilen minik büstiyeri sosyal medyada epey konuşulmuştu. Göğüs dekoltesi ile dikkat çeken Afra Saraçoğlu'nun kombininin fiyatı ise şaşırtmıştı.

Afra Saraçoğlu 3

Saraçoğlu’nun yorgana benzetilen büstiyeri iddialara göre 160 Euro (Yaklaşık 4530 TL) ve taytı da 150 euro değerinde olduğu ortaya çıkmıştı.

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Afra Saraçoğlu 5

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