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  4. Yalı Çapkını'nın güzeli Öznur Serçeler iddialı tarzıyla ödül törenine damga vurdu! Göğüslerini boncuklarla kapattı

Yalı Çapkını'nın güzeli Öznur Serçeler iddialı tarzıyla ödül törenine damga vurdu! Göğüslerini boncuklarla kapattı

04.12.2023 11:06 | Son Güncelleme:
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Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 49’uncu kez sahiplerini buldu. Şıklık yarışının yaşandığı geceye Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisinde hayat verdiği Asuman karakteriyle büyük beğeni toplayan Öznur Serçeler damga vurdu. İddialı tarzıyla dikkat çeken Serçeler, cesur elbisesi ile bakana bir daha baktırdı.

Türkiye’nin en prestijli ödülü Pantene Altın Kelebek, 49’uncu kez sahiplerini buldu. Sinema, TV ve müzik dünyasının yıldızlarını buluşturan muhteşem törende şıklık yarışı vardı. Kırmızı halıya Yalı Çapkını'nın güzeli Öznur Serçeler'in iddialı seçimi damga vurdu.

Öznur Serçeler 1

Siyah uzun bir elbise tercih eden Serçeler'in elbisesindeki göğüs detayı dikkat çekti. Göğüs dekoltesini boncuklarla kapatan güzel oyuncunun cesur tarzı çok beğenildi.

Öznur Serçeler 2

Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını" Altın Kelebek'te en iyi dizi ödülüne layık görüldü. Ödülü yapımcı Onur Güvenatam, yazar Gülseren Budayıcıoğlu ve dizinin oyuncu ekibi birlikte aldı.

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