Yalı Çapkını'nın güzeli Öznur Serçeler iddialı tarzıyla ödül törenine damga vurdu! Göğüslerini boncuklarla kapattı

Türkiye’nin en prestijli ödülü Pantene Altın Kelebek, 49’uncu kez sahiplerini buldu. Sinema, TV ve müzik dünyasının yıldızlarını buluşturan muhteşem törende şıklık yarışı vardı. Kırmızı halıya Yalı Çapkını'nın güzeli Öznur Serçeler'in iddialı seçimi damga vurdu.

Siyah uzun bir elbise tercih eden Serçeler'in elbisesindeki göğüs detayı dikkat çekti. Göğüs dekoltesini boncuklarla kapatan güzel oyuncunun cesur tarzı çok beğenildi.

Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını" Altın Kelebek'te en iyi dizi ödülüne layık görüldü. Ödülü yapımcı Onur Güvenatam, yazar Gülseren Budayıcıoğlu ve dizinin oyuncu ekibi birlikte aldı.







