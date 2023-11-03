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Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in acı dolu hayat hikayesi! Neler çekmiş neler

03.11.2023 21:05 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını'nda Hattuç Hala karakterini canlandıran usta oyuncu Şerif Sezer'in hayat hikayesi ortaya çıktı. Dizinin en sevilen karakterlerinden olan Hattuç Hala, aynı zamanda vuslata erememiş bir aşığı da canlandırıyor. Şerif Sezer ise gerçek hayat hikayesiyle herkesi üzdü.

Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in acı dolu hayat hikayesi! Neler çekmiş neler

Yalı Çapkını reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Binnur Kaya, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, İrem Altuğ ve Taro Emir Tekin gibi isimleri bulunduran Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in hayat hikayesi ortaya çıktı.

İKİZ KARDEŞİNİ KAYBETTİ, ANNESİZ BÜYÜDÜ

Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan Yalı Çapkını, dünyanın dört bir yanından büyük bir ilgiyle izleniyor.

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Dizide Hattuç Hala'yı canlandıran Şerif Sezer aslen Bursalıdır. Zeytincilikle uğraşan ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Sezer, ikiz kardeşini daha küçük yaşta kaybetti. Sezer difreti hastalığına yakalanan ikiz kardeşini küçük yaşta toprağa verdi.

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Henüz 8 yaşındayken anne ve babası boşanan Şerif Sezer, babasıyla yaşadı. Başka şehire yerleşen annesinin yanına gidemeyen Sezer, annesiz büyümek zorunda kaldı.

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OKUMAK İÇİN EVDEN KAÇTI, OTELDE GARSONLUK YAPTI

Küçük yaşta tiyatroyla tanışan Şerif Sezer okumak istese de ailesinden onay alamadı. Uygun bir talip bulunduğunda evlendirileceğini duyan ünlü oyuncu, çareyi evden kaçmakta buldu. Ankara'daki annesiyle irtibat kuran Şerif Sezer kimliğini de alarak babasının yanından kaçtı.

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Şerif Sezer bütün baskılara rağmen Ankara Devlet Tiyatrosu'na girmeye hak kazandı. Tiyatro eğitimi gördüğü yıllarda Siyasal Bilimler Fakültesi'nden bir gençle evlenen Şerif Sezer, eşinin işleri dolayısıyla Paris'e taşınmak zorunda kaldı.

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Gurbette yapamayan duayen oyuncu, Türkiye'ye geri döndü ve birkaç yıl sonra felsefeci Azmi Arna ile evlendi.

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İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosunda boş yer olmadığı için ünlü bir otelde garsonluk yaptı. 4 yıl sonra tiyatroya geri dönme fırsatı bulan usta oyuncu; Hakkari'de Bir Mevsim, Yol, Av Zamanı gibi projelerde yer alarak büyük bir çıkış yakaladı.

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Usta oyuncunun bu evlilikten Deniz Arna isminde bir kızı bulunuyor.


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