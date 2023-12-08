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Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun eski hali sosyal medyayı salladı! Bakın hangi efsane dizide oynamış

08.12.2023 16:34 | Son Güncelleme:
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği İfakat karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Dizide Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği 'Ferit Korhan' karakterinin yengesi olan Santırcıoğlu bakın hangi efsane dizide de rol almış...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı cuma akşamlarına damga vuran Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu başarılı oyunculuğu ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyor. Her sahnesi gündem olan Santırcıoğlu şimdi de eski haliyle gündem oldu.

ifakat

Gülçin Santırcıoğlu'nun yıllar önce büyük bir ilgiyle izlenen Elveda Rumeli dizisinde Sütçü Ramiz'in 'Beyaz kızı' Hatice'yi canlandırdığı ortaya çıktı.

elveda rumeli 2

Ünlü ismin eski halini görenler; 'Her haliyle güzel', 'Oyunculuğu da muhteşem kendisi de' gibi yorumlar da bulundular.

elveda rumeli

Santırcıoğlu 1977 yılında İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı.

eski hali

Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı.

Gülçin Santırcıoğlu 1

Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev, 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı.

Gülçin Santırcıoğlu 2

Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Gülçin Santırcıoğlu 3

Bir klasik haline gelen Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolü ile tanınır hale geldi.

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