Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun eski hali sosyal medyayı salladı! Bakın hangi efsane dizide oynamış

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı cuma akşamlarına damga vuran Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu başarılı oyunculuğu ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyor. Her sahnesi gündem olan Santırcıoğlu şimdi de eski haliyle gündem oldu.

Gülçin Santırcıoğlu'nun yıllar önce büyük bir ilgiyle izlenen Elveda Rumeli dizisinde Sütçü Ramiz'in 'Beyaz kızı' Hatice'yi canlandırdığı ortaya çıktı.

Ünlü ismin eski halini görenler; 'Her haliyle güzel', 'Oyunculuğu da muhteşem kendisi de' gibi yorumlar da bulundular.

Santırcıoğlu 1977 yılında İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı.

Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı.

Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev, 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı.

Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Bir klasik haline gelen Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolü ile tanınır hale geldi.





