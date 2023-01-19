Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman sütyensiz pozuyla kendine hayran bıraktı

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Buçe Buse Kahraman sütyensiz tarzıyla ilgi odağı oldu.

Buçe Buse Kahraman'ın kırmızılar içindeki paylaşımına Demet Akalın da kayıtsız kalamadı. Akalın, genç yıldıza 'Pelom' yorumunu yaptı.

Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunan Buçe Buse Kahraman, daha önce Kötü Çocuk dizisinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

26 yaşındaki yıldız 9 Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Aslen İzmirli olan Buçe Buse Kahraman, 2017 yılından beri profesyonel olarak oyunculuk yapıyor.



