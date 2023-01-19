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  4. Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman sütyensiz pozuyla kendine hayran bıraktı

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman sütyensiz pozuyla kendine hayran bıraktı

16.01.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Pelo karakteriyle izleyiciyi deliye döndüren güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman, kırmızı takım elbisesiyle poz verdi. İçine bir şey giymeyen Buçe Buse Kahraman'a övgü dolu yorumlar yapıldı.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman sütyensiz pozuyla kendine hayran bıraktı

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Buçe Buse Kahraman sütyensiz tarzıyla ilgi odağı oldu.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman sütyensiz pozuyla takipçilerini büyüledi

Buçe Buse Kahraman'ın kırmızılar içindeki paylaşımına Demet Akalın da kayıtsız kalamadı. Akalın, genç yıldıza 'Pelom' yorumunu yaptı.

Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunan Buçe Buse Kahraman, daha önce Kötü Çocuk dizisinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman sütyensiz pozuyla takipçilerini büyüledi

26 yaşındaki yıldız 9 Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman sütyensiz pozuyla takipçilerini büyüledi

Aslen İzmirli olan Buçe Buse Kahraman, 2017 yılından beri profesyonel olarak oyunculuk yapıyor.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman sütyensiz pozuyla takipçilerini büyüledi


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