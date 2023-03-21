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Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Kahraman'ın menajerinden sert açıklama! "Metres yakıştırmasının yapılması..."

21.03.2023 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların çok konuşulan dizisi Yalı Çapkını'nda Pelo karakteriyle yıldızı parlayan Buçe Kahraman, dizideki rolü sebebiyle sosyal medya hesabında kötü yorumlara ve nefret söylemlerine maruz kaldı. Duruma sinirlenen oyuncu Ezgi Şenler "Aklınızı başınıza alın artık" diyerek sitem etmişti. Oyuncunun menajeri Cem Tatlıtuğ'da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Kahraman'ın menajerinden sert açıklama! "Metres yakıştırmasının yapılması..."

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda rol alan Buçe Kahraman, Pelo karakterini canlandırıyor. Dizideki rolü gereği eleştirilere maruz kalan Kahraman, bazı yorumların son derece kırıcı olduğunu belirtmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Buçe Kahraman'a yapılan çirkin karalama sonrası Cem Tatlıtuğ açıklama yaptı.

Yalı Çapkını dizisi konusu kadar oyuncularıyla da çok konuşuluyor. Dizide Pelo karakterine hayat veren Buçe Kahraman'ıncanlandırdığı karakter nedeniyle eleştiri oklarını üzerine aldı. Oyuncu menajeriyle de arkadaş olması sebebiyle torpilli olduğu yönünde söylemlere maruz kaldı.

yalı çapkını pelo ferit

Rolünden dolayı kendisine yöneltilen eleştirilere şaşırdığını belirten ünlü oyuncu, bazı yorumların son derece kırıcı olduğunu vurguladı. Buçe Kahraman'ın Instagram hesabında paylaştığı son pozuna takipçilerinden kötü yorumlar gelmeye devam etti.

buçe kahraman Twitter yorumları

Oyuncu Ezgi Şenler de bu duruma, "Gerçekten aklınızı başınıza alın artık ya! Yazıktır günahtır. Diziye yoracağınız kafayı başka şeylere de yorsanız keşke. Karakter o sadece. Kızcağız ne yazılıyorsa onu oynuyor ya hani! Karakter! Bugün çok sinirliyim!" sözleriyle tepki göstermişti.

buçe kahraman

"METRES YAKIŞTIRMASININ YAPILMASI..."

Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren başarılı oyuncu Buçe Buse Kahraman’la ilgili uzun süredir devam ettirilen itibar suikastine menajeri Cem Tatlıtuğ’dan sert tepki geldi.

Tatlıtuğ yaptığı yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi:

“Değerli oyuncumuz Buçe Buse Kahraman’la ilgili uzun zamandan beri süregelen karalama ve linç kampanyasıyla alakalı ilk defa bir açıklama yapma gereği hissediyorum.
Linç edilmeye çalışılan oyuncu “sadece kendisine verilen senaryoyu en iyi şekilde oynamaya çalışan” gencecik bir kadın… Linç etmeye çalışan kişilerin, öncelikle Buçe Buse Kahraman’ın İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu olduğunu biliyorlar mı? Çok geriye gitmeyeceğim, bir önceki kadrosunda bulunduğu dizinin ne olduğunu biliyorlar mı?
O yapımda hangi yönetmenlerle çalıştığını biliyorlar mı? Madem ben menajeri Cem Tatlıtuğ olarak ahbap-çavuş ilişkileriyle onu işe verebiliyorsam demek ki bir önceki işimiz olan Ben Gri ve Türkiye’nin en iyi beş yönetmeni arasında gösterilen Taylan Biraderler’in dünyaca ünlü dijital bir platformda çekilen kaliteli ve güzel bir iş olarak belirtilen “Ben Gri”ye de oyuncumuz ahbap-çavuş ilişkisiyle mi aldılar?
Bu yapılanlar, ülkenin yetiştirmiş olduğu saygın, kaliteli ve düzgün işini icra eden bir yönetmen ekibine de hakaret sayılmaz mı?
Yine aynı şirketin daha sonra Star TV’de yayınladığı Yalı Çapkını oyuncu kadrosu belirlenirken; cast yapan, çalışan, emek harcayan yönetmen ve reji ekibi de aynı hakarete maruz kalmıyorlar mı?
Bugüne kadar Twitter, Instagram gibi sosyal platformlardaki çirkin linçlere çok fazla kafa yormamaya, üzülmemeye çalıştık. İnsan haklarına aykırı, bolca suç içeriği taşıyan binlerce mesajı yazanların 18 yaşından küçük olduklarını var saymıştık. Ancak gördük ki durum çok vahim… Kendisini Yalı Çapkını fanı olarak tanıtan yaşları 40 yaş ve 40 yaş üstü olanlar da bu çirkinliğin içinde…
Ancak bundan sonra sürekli ‘’metres!’’ yakıştırmasının yapılması, torpilli” gibi çirkin ifadelerin kullanılmasını kendisine yakıştıran, seyirci olmaktan çıkıp insanlığını kaybedenlere karşı her türlü hukuki savaşı vereceğimizin bilinmesini istiyorum.”


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