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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’dan iftar paylaşımı! 10 yıl önceki fotoğrafı şaşırttı

24.03.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun 10 yıl önceki paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. 2013 yılında “Sahurda ben” yazısı ile beraber fotoğrafını paylaşan Saraçoğlu, bu paylaşımın çok gündem olmasına kayıtsız kalamadı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’dan iftar paylaşımı! 10 yıl önceki fotoğrafı şaşırttı

Oyuncuları arasında Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun eski hali sosyal medyada gündem oldu.

2013 yılında "Sahurda ben" yazısı ile fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu bu fotoğrafın gündem olmasının ardından Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

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Yemek masasında bir fotoğrafını yayınlayan Saraçoğlu "İftarda ben" notunu düştü. 25 yaşındaki ünlü ismin paylaşımına takipçileri "Bir insan hep mi bu kadar güzel olur", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

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