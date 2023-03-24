Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’dan iftar paylaşımı! 10 yıl önceki fotoğrafı şaşırttı

Oyuncuları arasında Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun eski hali sosyal medyada gündem oldu.

2013 yılında "Sahurda ben" yazısı ile fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu bu fotoğrafın gündem olmasının ardından Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Yemek masasında bir fotoğrafını yayınlayan Saraçoğlu "İftarda ben" notunu düştü. 25 yaşındaki ünlü ismin paylaşımına takipçileri "Bir insan hep mi bu kadar güzel olur", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.



