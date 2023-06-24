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  4. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Doğal haline beğeni yağdı

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Doğal haline beğeni yağdı

24.06.2023 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu son olarak dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa görüntüleriyle gündem oldu. Aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ikilinin bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Bu haberlerin ardından Saraçoğlu makyajsız halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Doğal haline beğeni yağdı

Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa görüntüleri ortaya çıkan Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu son paylaşımıyla olay oldu. Haklarındaki aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ünlü çift bu defa fena yakalandı ve denizde öpüşürken görüntülendiler. Bu haberlerin yankısı sürerken Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı.

Doğal haliyle paylaşım yapan Afra Saraçoğlu'na beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Bebek gibisin', 'Doğal mı doğal', 'Afra makyajsız halin çok güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu, 1998 yılında Edremit’te doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamlayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ‘Karşılaştırmalı Edebiyat’ bölümünü kazandı.

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Bu bölümü dondurarak 2016 Yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuk kariyerine başladı. Bu filmde Nurgül Yeşilçay ile anne kızı oynayan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'a benzerliği ile dikkat çekti.

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İkinci filmi ise Kötü Çocuk oldu. Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştığı bu filmde Kayla karakteriyle ekrana geldi. Bu film aynı zamanda Saraçoğlu'nun ilk başrolü oldu.

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Asıl tanınmasını sağlayan yapım ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisi oldu. Bu dizide Ece karakteriyle her hafta onu izleme şansı elde ettik.

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