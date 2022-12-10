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  4. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun çocuk fotoğrafına beğeni yağdı

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun çocuk fotoğrafına beğeni yağdı

10.12.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisiyle gündemde olan Afra Saraçoğlu, paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Çocukluk karesini yayınlayan oyuncuya, binlerce yorum ve beğeni geldi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun çocuk fotoğrafına beğeni yağdı

Afra Saraçoğlu, başrolünü Mert Ramazan Demir'le paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle izleyici karşısında olmaya devam ediyor.

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Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve reyting rekorları kıran projede beğeni toplayan Saraçoğlu, Vogue Türkiye için objektif karşısına geçti.

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Birbirinden farklı kareleri yayınlayan oyuncu, fotoğrafların sonunda ise sürpriz yaptı.

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Altı kare yayınlayan Saraçoğlu, son karesine ise çocukluk fotoğrafını paylaşınca sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Tüm kareleri, "Sürpriz sonlu" diye takipçilerinin beğenisine sunan Saraçoğlu'na kısa sürede yüzlerce mesaj geldi.


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