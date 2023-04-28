Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun ilginç ünlü olma hikayesi ortaya çıktı! Meğer annesi...

Cuma akşamlarının rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'ndaki Seyran karakteriyle yıldızı parlayan ve kariyerinde birbirinden başarılı projeye imza atan Afra Saraçoğlu'nun keşfedilme hikayesi, annesinin Özcan Deniz’e Instagram üzerinden bir mesaj atmasıyla başladı.

Özcan Deniz, İkinci Şans filminin çekimleri esnasında sosyal medyadan bir paylaşım yapıyor. Nurgül Yeşilçay ile rol aldığı film için fotoğrafa “Başladık biz” notu düşen Deniz'e Afra Saraçoğlu'nun annesi bir cevap yazarak keşfedilme sürecini başlatıyor.

Özcan Deniz'in, annesinin mesajını görmesi üzerine Saraçoğlu deneme çekimine davet ediliyor. Film için audition veren genç oyuncu, İkinci Şans filminde Özcan Deniz ve Nurgün Yeşilçay ile birlikte rol aldı.

Bu filmdeki performansı sonrasında, Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen, Yeşilçam gibi yapımlarda rol alı.

Ünlü oyuncu şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandırıyor. Oyuncuya Ferit Korhan karakterinde Mert Ramazan Demir eşlik ediyor.

ERKEN YAŞTA HAYATA ATILDI

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Balıkesir Edremitlidir. Çocuk yaşlardayken, annesi ile babası boşanınca annesiyle birlikte Antalya'da hayatını sürdürdü. Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde tamamlayan oyuncu, 13 yaşında Antalya'da modellik yaparak çalışma hayatına atıldı.

Geçtiğimiz günlerde Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandıran Afra Saraçoğlu, şu sıralar dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile anılıyor.

