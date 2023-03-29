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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ve Ferit’i ne yapacağını şaşırdı! Korumalar devreye girdi

29.03.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Dizide Ferit karakterine Mert Ramazan Demir, Seyran karakterine ise Afra Saraçoğlu hayat veriyor. Sevilen dizinin en son Bebek’te gerçekleşen çekimlerinde adeta sevgi seli yaşandı. Hayranların yoğun ilgisi karşısında zor anlar yaşandı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ve Ferit’i ne yapacağını şaşırdı! Korumalar devreye girdi

Oyuncuları arasında Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını izleyicilerden yoğun ilgi görüyor. Dizide Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu ve Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir’in uyumları çok beğeniliyor.

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Sevilen dizinin Bebek’te kurulan setinde Seyran, Ferit ve Esme’nin sahnesi çekildi. Snob Magazin’in haberine göre uzun süren bir sahne için Bebek sahilinde olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, hayranlarının büyük ilgisi karşısında ne yapacağını şaşırdı.

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Sık sık duran çekimler korumalar eşliğinde gerçekleştirilebildi. Türk hayranlarının yanı sıra yabancı hayranları da Saraçoğlu ve Demir’e yoğun ilgi gösterdi.

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