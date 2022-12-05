MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın şoför İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir? Cansu Fırıncı diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını'nda şok ayrılık!

Yalı Çapkını'nın şoför İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir? Cansu Fırıncı diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını'nda şok ayrılık!

05.12.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'nın şoförü İbrahim'i canlandıran Cansu Fırıncı sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yalı Çapkın'ı dizisine ilişkin açıklamada bulunan başarılı oyuncunun açıklaması gündem oldu. Peki, Yalı Çapkını'nın şoför İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir? Cansu Fırıncı diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Yalı Çapkını'nın şoför İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir? Cansu Fırıncı diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını'nda şok ayrılık!

Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'nın şoförü İbrahim'i canlandıran Cansu Fırıncı sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yalı Çapkın'ı dizisine ilişkin açıklamada bulunan başarılı oyuncunun açıklaması gündem oldu. Peki, Yalı Çapkını'nın şoför İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir? Cansu Fırıncı diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI'NIN ŞOFÖR İBRAHİM'İ CANSU FIRINCI KİMDİR?

Cansu Fırıncı, 16 Mart 1982'de Ankara'da doğdu.

Cansu Fırıncı, Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

İlk oynadığı televizyon projesi ''Urfalıyam Ezelden'' olan Cansu Fırıncı, daha sonra Kırgın Çiçekler, Yolculuk, Can Tertip, Kanlı Postal, Kızlarım İçin, Düş Kırgınları, Üç Harfliler 2: Hablis ve Mehmetçik Kutlu Zafer, Hizmetçiler gibi projelerde yer almıştır.

CANSU FIRINCI'NIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2020 – Hizmetçiler (Yaşar) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Rajat) (TV Dizisi)

2017 – Kızlarım İçin (Çetin) (TV Dizisi)

2017 – Düş Kırgınları (Şükrü) (Sinema Filmi)

2017 – Babam (Sinema Filmi)

2015 – Üç Harfliler: Hablis (Doktor) (Sinema Filmi)

2015-2017 – Kırgın Çiçekler (Kemal) (TV Dizisi)

2015 – Kanlı Postal (Horoz) (Sinema Filmi)

2015 – Can Tertip (Sülo) (Sinema Filmi)

2014 – Yolculuk (Bekir) (Sinema Filmi)

2014 – Urfalıyam Ezelden (Recep) (TV Dizisi)

2011 – Devrimden Sonra (Sinema Filmi)

CANSU FIRINCI, YALI ÇAPKINI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Cansu Fırıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeden ayrıldığını duyurdu.

Hikayesi planlandığı gibi ilerlemediği için yapım şirketiyle anlaşarak projeden ayrıldığı öğrenilen Cansu Fırıncı, Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin ratingi bol, sezonları uzun olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde buluşmak üzere."

a66+

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dominant teyzenin son hali ağızları açık bıraktı!Dominant teyzenin son hali ağızları açık bıraktı!
Paralar havada uçuşmuştu! Balayı pozu...Paralar havada uçuşmuştu! Balayı pozu...
'Timsah Celil'den yatak pozu! O detay dikkat çekti'Timsah Celil'den yatak pozu! O detay dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Yalı Çapkını dizisi yalı çapkını 1 yıl cansu dolar altın döviz ve altın tekindor

En Çok Okunan Haberler

Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleşti

Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleşti

8 bin TL'ye yaptırdığı kasko bu yıl 140 bin TL oldu!

8 bin TL'ye yaptırdığı kasko bu yıl 140 bin TL oldu!

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

MasterChef'te haftaya damga vuran eleme! Stüdyo dondu kaldı

MasterChef'te haftaya damga vuran eleme! Stüdyo dondu kaldı

Yer yerinden oynayacak! Dönüyor... Ayrılık sebebi 'eski takımı'

Yer yerinden oynayacak! Dönüyor... Ayrılık sebebi 'eski takımı'

İlginizi Çekebilir

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.