Yalı Çapkını'nın şoför İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir? Cansu Fırıncı diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını'nda şok ayrılık!

Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'nın şoförü İbrahim'i canlandıran Cansu Fırıncı sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yalı Çapkın'ı dizisine ilişkin açıklamada bulunan başarılı oyuncunun açıklaması gündem oldu. Peki, Yalı Çapkını'nın şoför İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir? Cansu Fırıncı diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI'NIN ŞOFÖR İBRAHİM'İ CANSU FIRINCI KİMDİR?

Cansu Fırıncı, 16 Mart 1982'de Ankara'da doğdu.

Cansu Fırıncı, Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

İlk oynadığı televizyon projesi ''Urfalıyam Ezelden'' olan Cansu Fırıncı, daha sonra Kırgın Çiçekler, Yolculuk, Can Tertip, Kanlı Postal, Kızlarım İçin, Düş Kırgınları, Üç Harfliler 2: Hablis ve Mehmetçik Kutlu Zafer, Hizmetçiler gibi projelerde yer almıştır.

CANSU FIRINCI'NIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2020 – Hizmetçiler (Yaşar) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Rajat) (TV Dizisi)

2017 – Kızlarım İçin (Çetin) (TV Dizisi)

2017 – Düş Kırgınları (Şükrü) (Sinema Filmi)

2017 – Babam (Sinema Filmi)

2015 – Üç Harfliler: Hablis (Doktor) (Sinema Filmi)

2015-2017 – Kırgın Çiçekler (Kemal) (TV Dizisi)

2015 – Kanlı Postal (Horoz) (Sinema Filmi)

2015 – Can Tertip (Sülo) (Sinema Filmi)

2014 – Yolculuk (Bekir) (Sinema Filmi)

2014 – Urfalıyam Ezelden (Recep) (TV Dizisi)

2011 – Devrimden Sonra (Sinema Filmi)

CANSU FIRINCI, YALI ÇAPKINI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Cansu Fırıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeden ayrıldığını duyurdu.

Hikayesi planlandığı gibi ilerlemediği için yapım şirketiyle anlaşarak projeden ayrıldığı öğrenilen Cansu Fırıncı, Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin ratingi bol, sezonları uzun olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde buluşmak üzere."





